В Самаре в доме на Ставропольской от угарного газа погибли две семьи

Следственное управление следственного комитета по Самарской области расследует причины смерти сразу двух семей, по предварительным данным, отравившихся угарным газом.

Тела трех жителей одной из квартир дома № 10 на ул. Ставропольской в Самаре обнаружили 1 октября. 43-летний мужчина, его 39-летняя жена и семилетний ребенок погибли моментально.

Днем позже, 2 октября, было найдено тело 59-летней женщины этажом выше. По предварительной версии судмедэкспертов, она также погибла от отравления угарным газом.

"По этим фактам возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области по связям со СМИ Елена Шкаева. — Выясняются обстоятельства, которые могли привести к смерти людей".