В Самаре в доме на Ставропольской от угарного газа погибли две семьи

Следственное управление следственного комитета по Самарской области расследует причины смерти сразу двух семей, по предварительным данным, отравившихся угарным газом.
Тела трех жителей одной из квартир дома № 10 на ул. Ставропольской в Самаре обнаружили 1 октября. 43-летний мужчина, его 39-летняя жена и семилетний ребенок погибли моментально.
Днем позже, 2 октября, было найдено тело 59-летней женщины этажом выше. По предварительной версии судмедэкспертов, она также погибла от отравления угарным газом.
"По этим фактам возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Самарской области по связям со СМИ Елена Шкаева. — Выясняются обстоятельства, которые могли привести к смерти людей".
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.