Самарский метрополитен хочет взять кредит на 40 млн рублей

МП "Самарский метрополитен им. Росовского" ищет банк, который согласится выдать предприятию кредит на 40 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно размещенной документации, кредит метрополитену требуется на пополнение оборотных средств.

Победитель аукциона должен будет открыть муниципальному предприятию возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности 40 млн руб. на срок не более 36 месяцев, с погашением по графику выборки кредитных ресурсов с правом досрочного погашения.

Максимальная цена контракта (сумма, которую банк получит за все время пользования кредитом) составляет 21,6 млн рублей.

Подрядчика определят 30 октября.