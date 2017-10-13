Деятельность ОПГ судебных приставов, кравших машины, вскрылась при расследовании убийства одного из сообщников

В Самаре завершено расследование уголовного дела ОПГ, занимавшейся хищением автомобилей в Самаре, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Выявили эти преступления во время расследования убийства, совершенного в 2016 году.

Так, 18 мая 2016 г. следственный отдел по Промышленному району Самары областного СУ СК возбудил уголовное дело по факту убийства в связи с исчезновением 28-летнего мужчины.

При расследовании выяснилось, что в начале апреля 2016 г. мужчина выехал на автомобиле из гаража в Промышленном районе и не вернулся. В мае 2016 г. в следственный отдел из правоохранительных органов Киргизии поступила информация о том, что на территории их государства задержали машину, на которой уехал самарец. При этом на ней был установлен госномер, не соответствующий паспорту транспортного средства.

27 мая 2016 г. в 70 м от участка автотрассы, находящегося примерно в километре от кольцевой развязки дорог Самара — Чапаевск — Новокуйбышевск — Саратов, под полом заброшенного дачного домика нашли тело пропавшего с признаками насильственной смерти, с полиэтиленовыми пакетами на голове и ногах.

Во время следствия выяснилось, что к преступлению могут быть причастны двое граждан соседней республики, которые вместе с потерпевшим и еще двумя людьми являются членами указанной ОПГ.

Также правоохранители установили, что в преступную группу входили еще и сотрудники УФССП России по Самарской области: судебный пристав ОСП Самарского района Александр Коптев, старший специалист 2 разряда этого отдела Диана Шагалеева и пристав ОСП Железнодорожного района Динара Мавлютова.

По версии следствия, с апреля 2015 г. по апрель 2016 г. участники ОПГ совершили в Самаре не менее 10 хищений машин и правоустанавливающих документов на них. Практически все автомобили были в залоге у банков и изымались у собственников якобы в процессе исполнительных действий, однако финансовым учреждениям не возвращались. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил не менее 8,5 млн рублей.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении Динары Мавлютовой, обвиняемой трех мошенничествах и краже, направлено в суд Железнодорожного района Самары. Во время предварительного следствия обвиняемая полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Также направлено в суд уголовное дело Александра Коптева, обвиняемого в трех преступлениях по статьям: "Мошенничество", "Покушение на дачу взятки" и "Тайное хищение чужого имущества", и двух эпизодах хищения документов. Также в суд направили дело Дианы Шагалеевой, обвиняемой в мошенничестве и покушении на посредничество во взяточничестве, и Сардора Ниязова, обвиняемого в семи мошенничествах, двух кражах и трех хищениях документов.

Уголовное дело других обвиняемых выделено в отдельное производство, так как они скрылись от следствия и находятся в розыске.