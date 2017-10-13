16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Деятельность ОПГ судебных приставов, кравших машины, вскрылась при расследовании убийства одного из сообщников В Самаре сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в торговле героином В Жигулевске мужчина жестоко забил пожилую пару молотком и шуруповертом В Тольятти возбуждены уголовные дела об использовании брендов Nike и Louis Vuitton Полицейские изъяли 55 г амфетамина в самарской квартире

Преступления Происшествия

Деятельность ОПГ судебных приставов, кравших машины, вскрылась при расследовании убийства одного из сообщников

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 15
Версия для печати

В Самаре завершено расследование уголовного дела ОПГ, занимавшейся хищением автомобилей в Самаре, сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Фото: flashcrimea.com

Выявили эти преступления во время расследования убийства, совершенного в 2016 году.

Так, 18 мая 2016 г. следственный отдел по Промышленному району Самары областного СУ СК возбудил уголовное дело по факту убийства в связи с исчезновением 28-летнего мужчины.

При расследовании выяснилось, что в начале апреля 2016 г. мужчина выехал на автомобиле из гаража в Промышленном районе и не вернулся. В мае 2016 г. в следственный отдел из правоохранительных органов Киргизии поступила информация о том, что на территории их государства задержали машину, на которой уехал самарец. При этом на ней был установлен госномер, не соответствующий паспорту транспортного средства.

27 мая 2016 г. в 70 м от участка автотрассы, находящегося примерно в километре от кольцевой развязки дорог Самара — Чапаевск — Новокуйбышевск — Саратов, под полом заброшенного дачного домика нашли тело пропавшего с признаками насильственной смерти, с полиэтиленовыми пакетами на голове и ногах.

Во время следствия выяснилось, что к преступлению могут быть причастны двое граждан соседней республики, которые вместе с потерпевшим и еще двумя людьми являются членами указанной ОПГ.

Также правоохранители установили, что в преступную группу входили еще и сотрудники УФССП России по Самарской области: судебный пристав ОСП Самарского района Александр Коптев, старший специалист 2 разряда этого отдела Диана Шагалеева и пристав ОСП Железнодорожного района Динара Мавлютова.

По версии следствия, с апреля 2015 г. по апрель 2016 г. участники ОПГ совершили в Самаре не менее 10 хищений машин и правоустанавливающих документов на них. Практически все автомобили были в залоге у банков и изымались у собственников якобы в процессе исполнительных действий, однако финансовым учреждениям не возвращались. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил не менее 8,5 млн рублей.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении Динары Мавлютовой, обвиняемой трех мошенничествах и краже, направлено в суд Железнодорожного района Самары. Во время предварительного следствия обвиняемая полностью признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.

Также направлено в суд уголовное дело Александра Коптева, обвиняемого в трех преступлениях по статьям: "Мошенничество", "Покушение на дачу взятки" и "Тайное хищение чужого имущества", и двух эпизодах хищения документов. Также в суд направили дело Дианы Шагалеевой, обвиняемой в мошенничестве и покушении на посредничество во взяточничестве, и Сардора Ниязова, обвиняемого в семи мошенничествах, двух кражах и трех хищениях документов.

Уголовное дело других обвиняемых выделено в отдельное производство, так как они скрылись от следствия и находятся в розыске.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Арсентьев 06 октября 2017 14:47 В Тольятти вынесли обвинительное заключение изготовителю "хитрых" электросчетчиков

Ой. Ой. Ой. Хулиган.

Юлия Шехмаметьева 03 октября 2017 08:36 Жителя Чапаевска подозревают в краже пяти лошадей в Безенчукском районе

За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей

опсм опсм 29 сентября 2017 06:54 Родителей девочек, издевавшихся над котенком, оштрафовали за плохое воспитание детей

это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.

Вася Иванов 10 сентября 2017 18:07 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы

Олег Марфин 26 августа 2017 11:03 За одни дежурные сутки в Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли две кражи велосипедов

Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5