В Нефтегорском районе депутата подозревают в растрате

Во вторник, 17 октября, в СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата с использованием служебного положения".
По данным источника в правоохранительных органах, его фигурантом стал бывший директор муниципального фонда поддержки малого предпринимательства "Содействие" в Нефтегорском районе Владислав Плаксин, который также является местным депутатом.
Предполагается, что с февраля по июнь 2016 г. мужчина похитил 115 тыс. руб., подписывая договоры об оказании юридических услуг, которые оказались фиктивными.
"Содействие" сейчас, согласно сведениям открытых источников, возглавляет Иван Артюков.
Несмотря на то что 17 октября также было предъявлено обвинение во взяточничестве главе Нефтегорского района Владимиру Корневу, в региональном Следственном комитете подчеркнули: эти два уголовных дела между собой никак не связаны.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.