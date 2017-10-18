В Нефтегорском районе депутата подозревают в растрате

Во вторник, 17 октября, в СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата с использованием служебного положения".

По данным источника в правоохранительных органах, его фигурантом стал бывший директор муниципального фонда поддержки малого предпринимательства "Содействие" в Нефтегорском районе Владислав Плаксин, который также является местным депутатом.

Предполагается, что с февраля по июнь 2016 г. мужчина похитил 115 тыс. руб., подписывая договоры об оказании юридических услуг, которые оказались фиктивными.

"Содействие" сейчас, согласно сведениям открытых источников, возглавляет Иван Артюков.

Несмотря на то что 17 октября также было предъявлено обвинение во взяточничестве главе Нефтегорского района Владимиру Корневу, в региональном Следственном комитете подчеркнули: эти два уголовных дела между собой никак не связаны.