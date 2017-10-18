Стройкомпания "Новый город" стала фигурантом уголовного дела

Самарское ООО СК "Новый город", занимающееся достройкой проблемных "долевок" ИСК "Волга-Групп", стало фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Дело было возбуждено по факту выявленных в действиях строительной компании нарушений.

Как пояснили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, в настоящее время фигуранты в деле отсутствуют.

Напомним, компания "Новый город" в 2014 г. по итогам конкурса, который проводило областное министерство строительства, получила право собственности на земельный участок площадью 5,2 тыс. кв. м в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, Буянова в Ленинском районе Самары, а также обязанности по удовлетворению прав требований 120 обманутых дольщиков.

На этом участке находился проблемный объект долевого строительства - ЖК "Монблан", застройщиком которого выступало ООО "Самарагорстрой" ("дочка" скандально известной в Самаре ИСК "Волга-Групп"). Компания не имела разрешительной документации на строительство жилого комплекса, но, несмотря на это, привлекала средства граждан через договоры инвестирования.

В 2014 г. ООО "Самарагорстрой" было признано банкротом и ликвидировано. В отношении руководителей общества было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, и с 2015 г. оно рассматривается Октябрьским районным судом. В настоящее время по делу проводится экспертиза. Потерпевшими признаны более 600 дольщиков компании (помимо ЖК "Монблан", она возводила ЖК "Альбатрос" и КП "Дубрава").

ЖК "Монблан" еще в 2012 г., с момента начала банкротства ООО "Самарагорстрой", был включен областным минстроем в реестр проблемных объектов долевого строительства.

ООО СК "Новый город" как компании, взявшей на себя обязательства по достройке проблемного ЖК и удовлетворению прав обманутых дольщиков, был предоставлен компенсационный участок.

По информации дольщиков объекта, участок этот находится рядом с территорией ЖК "Монблан". Кроме того, граждане сообщают, что "Новый город" после прихода на площадку изменил проект застройки, увеличив объем возводимых площадей на 20%, и переименовала объект в ЖК "Ильинская плаза".

При этом, по словам дольщиков, свои обязательства перед ними компания так и не выполнила.

Ситуация с бывшим ЖК "Монблан" рассматривалась в мае на заседании межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства. Сообщалось, что компенсационный участок, переданный "Новому городу" для удовлетворения прав дольщиков, был продан. В итоге было принято решение о проверке деятельности компании прокуратурой.

Кстати, именно по результатам прокурорской проверки в отношении СК "Новый город" и было возбуждено уголовное дело. В рамках его расследования, по информации Волга Ньюс, проведен обыск в помещениях компании - изъяты документы, в том числе договоры долевого строительства, заключенные ООО СК "Новый город", а также договоры инвестирования с ООО "Самарагорстрой".

Кроме того, в мае прокуратура области выдала ООО СК "Новый город" предписание об устранении допущенных нарушений. В документе указывается, что общество "уклоняется от удовлетворения прав обманутых дольщиков".

"На момент проверки договора с обманутыми дольщиками о предоставлении жилых и нежилых помещений не заключены", - говорится в представлении прокуратуры.

Компания пыталась обжаловать его в Арбитражном суде Самарской области. В определении суда говорится, что в 2016 г. между минстроем, администрацией Самары и ООО СК "Новый город" было заключено трехстороннее соглашение, согласно которому застройщик должен удовлетворить права дольщиков до 31 декабря 2019 года. Однако суд поясняет, что этот срок является окончательным, а с момента заключения соглашения компания "не приступила к исполнению принятых на себя обязательств" перед дольщиками.

В удовлетворении иска СК "Новый город" было отказано, это решение компания пытается обжаловать в апелляционной инстанции.

Примечательно, что ранее схожее уголовное дело было возбуждено по ситуации с ООО "Солнечная долина", достраивающим другой объект "Волга Групп" - коттеджный поселок "Дубрава".