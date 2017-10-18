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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на нефтепроводах и НПС

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" провело плановые ремонтные работы в период остановок семи магистральных нефтепроводов (МН): Бугуруслан — Сызрань, Гурьев — Куйбышев, Бавлы — Куйбышев, Кротовка — Куйбышев, Серные Воды — Кротовка, Кулешовка — Кротовка, Красноармейск — Саратовский НПЗ.

Кроме того без изменения режимов перекачки нефти выполнены плановые ремонты на МН Жирновск — Волгоград, Куйбышев — Лисичанск, Калтасы — Куйбышев.

В период плановой остановки с 10 по 13 октября 2017 года на линейной части и на нефтеперекачивающих станциях (НПС) был проведен средний ремонт пятнадцати задвижек запорной арматуры, вырезаны четыре дефекта, смонтированы компенсаторы давления на четырех клиновых задвижках. В эти же сроки подключена построенная основная нитка подводного перехода МН Куйбышев — Лисичанск через р. Хопер. Кроме того, выполнен ряд других работ в соответствии с регламентными требованиями эксплуатации нефтепроводов, направленных на повышение надежности магистралей и НПС.

В ходе плановой остановки транспортировки по МН и налива нефти на нефтеналивной эстакаде НПС "Кротовка" Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ) выполнены работы по подключению насосной внутрипарковой перекачки и узла компаудирования. Одновременно специалисты провели проверку работы алгоритмов в автоматической системе управления технологическими процессами защит и блокировок оборудования НПС "Кротовка".

В ремонтных мероприятиях участвовали работники линейных аварийно-эксплуатационных служб НПС и центральных ремонтных служб (ЦРС) Самарского, Бугурусланского, Саратовского и Волгоградского РНУ. Техническую помощь оказывали бригады ЦРС АО "Транснефть - Север" и АО "Транснефть - Центральная Сибирь".

Работы проведены в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга" на 2017 год. Магистральные нефтепроводы и НПС запущены в работу в соответствие с графиком.

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Последние комментарии

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

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