Врачу-анестезиологу, совратившему пациентку, предъявили еще одно обвинение

Юрий Черников, 58-летний врач-анестезиолог, стал фигурантом еще одного уголовного дела.
Напомним, скандал разгорелся этим летом: пациентка обвинила его в изнасиловании. После проведения проверки было возбуждено уголовное дело, а в сентябре Черникову официально предъявили обвинение по ст. 131 УК РФ ("Изнасилование").
По версии следствия, 2 августа после операции по коррекции груди, когда пациентка еще не отошла от наркоза, врач-анестезиолог воспользовался ее беспомощностью и вступил с ней в половую связь.
Хотя мужчина факт соития не отрицал, он до сих пор настаивает, что все было по обоюдному согласию. По решению суда Черникова отправили под домашний арест на время следствия.
В октябре стало известно, что ему предъявлено еще одно обвинение. "Это не новый эпизод, потерпевшая в уголовном деле до сих пор одна, - уточнила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. - Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей".
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.