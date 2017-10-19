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Преступления Происшествия

Врачу-анестезиологу, совратившему пациентку, предъявили еще одно обвинение

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Юрий Черников, 58-летний врач-анестезиолог, стал фигурантом еще одного уголовного дела.

Напомним, скандал разгорелся этим летом: пациентка обвинила его в изнасиловании. После проведения проверки было возбуждено уголовное дело, а в сентябре Черникову официально предъявили обвинение по ст. 131 УК РФ ("Изнасилование").

По версии следствия, 2 августа после операции по коррекции груди, когда пациентка еще не отошла от наркоза, врач-анестезиолог воспользовался ее беспомощностью и вступил с ней в половую связь.

Хотя мужчина факт соития не отрицал, он до сих пор настаивает, что все было по обоюдному согласию. По решению суда Черникова отправили под домашний арест на время следствия.

В октябре стало известно, что ему предъявлено еще одно обвинение. "Это не новый эпизод, потерпевшая в уголовном деле до сих пор одна, - уточнила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. - Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей".

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