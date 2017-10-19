Подозреваемых в ограблениях самарских банков и убийстве охранника арестовали

В четверг, 19 октября, в Самаре арестовали трех человек: 36-летнего Дмитрия Климова, 39-летнего Виктора Самсонова и его 32-летнего брата Александра Шуваева, - подозреваемых в ограблениях банков, убийстве охранника "ЛОКО-Банка" и незаконном обороте оружия, сообщает корреспондент Волга Ньюс.
По версии следствия, Шуваев продал Самсонову оружие, которое использовалось, по крайней мере, в нападении на "ЛОКО-Банк", а также от 300 до 500 пуль. При этом мужчина признает вину в том, что продал брату оружие. Однако он утверждает, что не знал о готовящемся нападении на банк, а во время налета был с женой и дочерью в Крыму. По данным правоохранителей, у Шуваева якобы было хобби - он изготавливал оружие, которое затем продавал брату.
При этом изъятое при задержании подозреваемых оружие нашли в гараже другого подозреваемого - Виктора Самсонова. Весь обширный арсенал отправили на экспертизу.
Сам Самсонов полностью признает вину. Он же рассказал следствию, что ограбления совершал вместе с Дмитрием Климовым.
Климов же все отрицает и утверждает, что Самсонов под давлением правоохранителей его оговорил.
В итоге всех троих подозреваемых арестовали на два месяца - до 17 декабря.
Напомним, в 2017 г. в Самаре произошло пять разбойных нападений на банки (КБ "Локо-Банк", банк "Солидарность", Актив Капитал Банк и "Невский" банк). Злоумышленники врывались в финансовые организации в масках и с оружием и похищали деньги. Общая сумма причиненного ущерба - около 20 млн рублей.
А вечером 12 сентября налетчик пришел в офис "ЛОКО-Банка" на ул. Победы, 92. Во время разбойного нападения был ранен 69-летний охранник и похищено около 5 млн рублей. На следующий день пострадавший мужчина скончался в больнице.
При расследовании этого преступления правоохранители вышли на 39-летнего самарца Виктора Самсонова. Его также подозревают и в четырех разбойных нападениях на другие банки города. По его собственным показаниям, эти преступления он совершал вместе с 36-летним Дмитрием Климовым.
При этом правоохранители обнаружили в гараже Самсонова большое количество оружия и боеприпасов, в том числе автоматы, пистолеты, гранаты, патроны, сигнальные ракетницы, взрывчатые вещества, детали для огнестрельного оружия, включая глушители, а также маски, использовавшиеся при совершении преступлений. Помимо этого, в тот же день было изъято около 1 млн руб. и несколько автомобилей премиум-класса, предположительно, приобретенных на средства, полученные преступным путем.
Последние комментарии
Ой. Ой. Ой. Хулиган.
За последние 2 месяца это даже не второй случай кражи лошадей
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.