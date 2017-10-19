Подозреваемых в ограблениях самарских банков и убийстве охранника арестовали

В четверг, 19 октября, в Самаре арестовали трех человек: 36-летнего Дмитрия Климова, 39-летнего Виктора Самсонова и его 32-летнего брата Александра Шуваева, - подозреваемых в ограблениях банков, убийстве охранника "ЛОКО-Банка" и незаконном обороте оружия, сообщает корреспондент Волга Ньюс.

По версии следствия, Шуваев продал Самсонову оружие, которое использовалось, по крайней мере, в нападении на "ЛОКО-Банк", а также от 300 до 500 пуль. При этом мужчина признает вину в том, что продал брату оружие. Однако он утверждает, что не знал о готовящемся нападении на банк, а во время налета был с женой и дочерью в Крыму. По данным правоохранителей, у Шуваева якобы было хобби - он изготавливал оружие, которое затем продавал брату.

При этом изъятое при задержании подозреваемых оружие нашли в гараже другого подозреваемого - Виктора Самсонова. Весь обширный арсенал отправили на экспертизу.

Сам Самсонов полностью признает вину. Он же рассказал следствию, что ограбления совершал вместе с Дмитрием Климовым.

Климов же все отрицает и утверждает, что Самсонов под давлением правоохранителей его оговорил.

В итоге всех троих подозреваемых арестовали на два месяца - до 17 декабря.

Напомним, в 2017 г. в Самаре произошло пять разбойных нападений на банки (КБ "Локо-Банк", банк "Солидарность", Актив Капитал Банк и "Невский" банк). Злоумышленники врывались в финансовые организации в масках и с оружием и похищали деньги. Общая сумма причиненного ущерба - около 20 млн рублей.

А вечером 12 сентября налетчик пришел в офис "ЛОКО-Банка" на ул. Победы, 92. Во время разбойного нападения был ранен 69-летний охранник и похищено около 5 млн рублей. На следующий день пострадавший мужчина скончался в больнице.

При расследовании этого преступления правоохранители вышли на 39-летнего самарца Виктора Самсонова. Его также подозревают и в четырех разбойных нападениях на другие банки города. По его собственным показаниям, эти преступления он совершал вместе с 36-летним Дмитрием Климовым.

При этом правоохранители обнаружили в гараже Самсонова большое количество оружия и боеприпасов, в том числе автоматы, пистолеты, гранаты, патроны, сигнальные ракетницы, взрывчатые вещества, детали для огнестрельного оружия, включая глушители, а также маски, использовавшиеся при совершении преступлений. Помимо этого, в тот же день было изъято около 1 млн руб. и несколько автомобилей премиум-класса, предположительно, приобретенных на средства, полученные преступным путем.