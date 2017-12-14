Завод "Самарский Стройфарфор" занял два призовых места в региональном этапе конкурса

Завод "Самарский Стройфарфор" занял призовые места в двух номинациях в региональном этапе Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" 2017 года. Награждение победителей прошло в доме правительства, где дипломы представителю компании вручал врио председателя правительства Самарской области Александр Нефедов.

Конкурс позволяет привлечь общественное внимание к решению важных социальных вопросов на уровне организации, а также выявить лучшие социальные проекты, которые будут способствовать созданию позитивного социального имиджа. Для предприятия это возможность продемонстрировать свою активную внутрикорпоративную политику, достижения в работе с персоналом, улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства, а также формирование здорового образа жизни и тем самым внести свой вклад в социальное развитие не только предприятия, но экономики Самарской области в целом.

В региональном этапе конкурса было 44 участника. По 12 номинациям было подано 82 заявки. Экспертная комиссия учитывала проведенную работу по оздоровлению сотрудников, сокращению производственного травматизма, участие в благотворительных проектах, а также помощь муниципалитетам. Победителями и призерами стали 22 компании. 8 организаций, в том числе и "Самарский Стройфарфор", входящий в ассоциацию "Версиво", продолжат борьбу за призовые места на федеральном уровне.

Завод "Самарский Стройфарфор" был отмечен в номинации "Создание и развитие рабочих мест производственной сферы. Предприятие активно развивается: в компании открывают новые линии по производству керамогранита и санитарно-строительных изделий. Рынок сбыта самарского строительного фарфора прирастает ежегодно. А качество продукции конкурирует с ведущими мировыми производителями. К тому же завод всегда придерживался принципов социальной защиты работников, уделял особое внимание охране труда и имеет положительный опыт привлечения иностранной рабочей силы.

Сотрудники завода "Самарский Стройфарфор" — люди жизнерадостные и активные. И первое место в номинации "Формирование здорового образа жизни" вполне заслуженно. Спортивные предпочтения заводчан самые разные: от хоккея и футбола, баскетбола и волейбола до настольного тенниса.

"У нас даже в ходе субботников проводятся различные состязания. Работники "Самарского Стройфарфора" успевают не только навести чистоту, но и побороться за первое место в спортивном турнире. И мы отмечаем, что больничных листов у наших "спортсменов" почти не бывает", — поделился президент ассоциации "Версиво" Алексей Долматов.

Забота о сотрудниках распространяется и на детей работников предприятия, которые принимают участие в международных турнирах, всесоюзных конкурсах или же являются отличниками учебы. "Праздник детства" заводчане устраивают именно для них. Там в торжественной обстановке и проходит награждение победителей образовательных мероприятий и участников спортивных соревнований.

Заботой о детях своих сотрудников в плане поддержки их увлечения спортом завод не ограничивается. Ежегодно на территории поселка Стройкерамика проводится детский турнир на кубок завода "Самарский Стройфарфор" по футболу, в котором принимают участие команды не только Волжского, а других городов и районов Самарской области.

Алексей Долматов, президент ассоциации "Версиво":

— Большая заслуга в победе "Самарского Стройфарфора" генерального директора Павла Мисюли. Он сам очень увлечен спортом, а мы же помогаем создать для этого условия и, конечно, будем продолжать работу по формированию здорового образа жизни своих сотрудников. Это нужно всем нам: и заводчанам, и предприятию.

Команда "Самарского Стройфарфора" продолжит борьбу за первенство на федеральном уровне именно в номинации "Формирование здорового образа жизни"

"Мы верим в то, что будем призерами, — отметила директор по кадрам "Самарского Стройфарфора" Ольга Моржицкая. — У нас проводится очень серьезная работа в этом направлении, и мы очень гордимся, что работаем на будущее, вовлекая в здоровый образ жизни наших детей — свою смену. Мы будем продолжать эту работу, реализовывать новые проекты и идеи, которые позволять выйти на новый уровень социального взаимодействия в коллективе".