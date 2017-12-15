Как найти выгодный и надежный вариант покупки квартиры в Интернете

Если вы решили купить квартиру и при этом не хотите прибегать к услугам риэлторов, то наверняка обратитесь к бесплатным доскам интернет-объявлений. Здесь можно изучить фотографии будущего жилья, сравнить цены похожих объектов и выбрать оптимальные для себя характеристики. Среди них - наличие рядом с домом охраняемой парковки, магазинов, больниц, школ, остановок общественного транспорта, а также возможность приобретения жилья в кредит. Все это легко узнать, если, конечно, онлайн-площадка предусмотрела возможность размещения дополнительной информации, а продавец действительно намерен продать жилой объект.

Здесь стоит заметить, что сегодня в Сети работает несколько площадок, размещающих объявления о продаже недвижимости. Некоторые из них имеют существенные преимущества. Так, например, сервис iskovik.ru позволяет задать максимально конкретные характеристики вашего будущего жилья. Кроме материалов, из которых изготовлен дом, его возраста, этажности, планировки и метража самой квартиры и количества комнат в ней, на "Исковике" также можно указать, желаете вы купить новостройку или "вторичку". Кроме того, предложения можно ранжировать по ценам, установив минимальные и максимальные границы. Фотографии квартир можно просматривать списком или в виде мозаики картинок. Таким образом наиболее выигрышное по внешнему виду жилье вы изучите в первую очередь.

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Важно еще и то, что многие покупатели не готовы сотрудничать с риэлторами, чтобы не переплачивать лишние средства. На "Исковике" можно легко понять, размещено объявление собственником или посредником. Под именем продавца указывается, какие еще предложения он представил на интернет-площадке. Если объявления о продаже квартир идут списком - вывод очевиден: это риэлтор.

Очень удобна для покупателя и функция размещения "желания", которая является уникальной особенностью "Исковика". В своем личном кабинете вы создаете объявление, в котором указываете все предпочитаемые характеристики будущего объекта недвижимости. Как только максимально похожий вариант появится на сайте, вам придет SMS-уведомление. Так вы получите возможность сразу же позвонить продавцу, чтобы не упустить выгодный вариант.

Сайт "Исковик" очень удобен для продавца, так как позволяет разместить до 12 фотографий обстановки своей квартиры, что позволяет потенциальному покупателю сформировать предварительное представление об интерьере и необходимости возможного ремонта. На описание квартиры отводится 1000 знаков, а это шесть-семь полноценных предложений, в которых можно рассказать обо всех достоинствах своего жилья - от подробностей используемых в отделке материалов до названий близлежащих магазинов.