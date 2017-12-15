В год своего 75-летия Бугурусланское районное нефтепроводное управление (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" отмечено Правительством Оренбургской области.
11 декабря 2017 г. в зале торжеств Правительства Оренбургской области состоялась 17-я церемония награждения победителей и лауреатов областного конкурса среди хозяйствующих субъектов и муниципальных образований "Лидер экономики Оренбургской области", организатором которого выступали правительство Оренбургской области и Оренбургский союз промышленников и предпринимателей (работодателей).
На областной этап конкурса вышли 64 предприятия и 15 муниципальных образований. В номинации "Лучшее предприятие" (по видам деятельности) победителем признан филиал АО "Транснефть - Приволга" Бугурусланское РНУ. Победителей конкурса в девяти номинациях поздравил губернатор Юрий Берг. Открывая торжественное заседание, он отметил, что в зале собрались лучшие представители региона — те, кто вносит значительный вклад в развитие экономики области, чья профессиональная деятельность заслужила высокую оценку. Он также подчеркнул, что у Оренбуржья есть необходимый потенциал для дальнейшего развития, и в этом в первую очередь заслуга лидеров экономики.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее