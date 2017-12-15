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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Бугурусланское РНУ АО "Транснефть - Приволга" признано лидером экономики Оренбургской области в номинации "Лучшее предприятие"

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В год своего 75-летия Бугурусланское районное нефтепроводное управление (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" отмечено Правительством Оренбургской области.

11 декабря 2017 г. в зале торжеств Правительства Оренбургской области состоялась 17-я церемония награждения победителей и лауреатов областного конкурса среди хозяйствующих субъектов и муниципальных образований "Лидер экономики Оренбургской области", организатором которого выступали правительство Оренбургской области и Оренбургский союз промышленников и предпринимателей (работодателей).

На областной этап конкурса вышли 64 предприятия и 15 муниципальных образований. В номинации "Лучшее предприятие" (по видам деятельности) победителем признан филиал АО "Транснефть - Приволга" Бугурусланское РНУ. Победителей конкурса в девяти номинациях поздравил губернатор Юрий Берг. Открывая торжественное заседание, он отметил, что в зале собрались лучшие представители региона — те, кто вносит значительный вклад в развитие экономики области, чья профессиональная деятельность заслужила высокую оценку. Он также подчеркнул, что у Оренбуржья есть необходимый потенциал для дальнейшего развития, и в этом в первую очередь заслуга лидеров экономики.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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