В год своего 75-летия Бугурусланское районное нефтепроводное управление (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" отмечено Правительством Оренбургской области.

11 декабря 2017 г. в зале торжеств Правительства Оренбургской области состоялась 17-я церемония награждения победителей и лауреатов областного конкурса среди хозяйствующих субъектов и муниципальных образований "Лидер экономики Оренбургской области", организатором которого выступали правительство Оренбургской области и Оренбургский союз промышленников и предпринимателей (работодателей).

На областной этап конкурса вышли 64 предприятия и 15 муниципальных образований. В номинации "Лучшее предприятие" (по видам деятельности) победителем признан филиал АО "Транснефть - Приволга" Бугурусланское РНУ. Победителей конкурса в девяти номинациях поздравил губернатор Юрий Берг. Открывая торжественное заседание, он отметил, что в зале собрались лучшие представители региона — те, кто вносит значительный вклад в развитие экономики области, чья профессиональная деятельность заслужила высокую оценку. Он также подчеркнул, что у Оренбуржья есть необходимый потенциал для дальнейшего развития, и в этом в первую очередь заслуга лидеров экономики.