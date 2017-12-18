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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Бугурусланское РНУ АО "Транснефть - Приволга" отмечено наградами за успехи в кадровой политике

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" филиалу АО "Транснефть - Приволга" Бугурусланское РНУ присуждено 2-е место в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы". Диплом был вручен министром труда и занятости Оренбургской области Вячеславом Кузьминым на церемонии награждения в рамках заседания Оренбургской областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Участвуя в конкурсе, Бугурусланское РНУ продемонстрировало активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства, формирование здорового образа жизни.

Предприятия оценивались по таким критериям, как управление человеческими ресурсами организации, реализация социальных программ, способствующих формированию человеческих ресурсов организации, мероприятия по закреплению в организации молодых специалистов, организация наставничества и иные мероприятия по распространению передового опыта, внутрифирменное обучение (повышение квалификации), развитие корпоративной культуры.

В декабре текущего года Бугурусланское РНУ стало победителем VIII областного конкурса "Лучшая организация по работе с молодыми кадрами-2017" в номинации "Лучший совет работающей молодежи Оренбуржья".

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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