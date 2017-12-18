Бугурусланское РНУ АО "Транснефть - Приволга" отмечено наградами за успехи в кадровой политике

По итогам регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" филиалу АО "Транснефть - Приволга" Бугурусланское РНУ присуждено 2-е место в номинации "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы". Диплом был вручен министром труда и занятости Оренбургской области Вячеславом Кузьминым на церемонии награждения в рамках заседания Оренбургской областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Участвуя в конкурсе, Бугурусланское РНУ продемонстрировало активную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства, формирование здорового образа жизни.

Предприятия оценивались по таким критериям, как управление человеческими ресурсами организации, реализация социальных программ, способствующих формированию человеческих ресурсов организации, мероприятия по закреплению в организации молодых специалистов, организация наставничества и иные мероприятия по распространению передового опыта, внутрифирменное обучение (повышение квалификации), развитие корпоративной культуры.

В декабре текущего года Бугурусланское РНУ стало победителем VIII областного конкурса "Лучшая организация по работе с молодыми кадрами-2017" в номинации "Лучший совет работающей молодежи Оренбуржья".