Ледокол вызволил грузопассажирский теплоход "Окский-35" из ледяного плена

Судно "Окский-35", застрявшее во льдах на Волге в районе Красноармейского спуска, прибыло на речной вокзал. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.
Напомним, грузопассажирский теплоход "Окский-35" встал во льдах утром 19 декабря. Пассажиров на борту судна не было. Путь ему прокладывал ледокол "Портовый-13". Сейчас судно находится на причале речного вокзала.
Накануне также в ледяном плену Волги оказались два пассажирских теплохода ОМ-142 и ОМ-318. На борту одного из них находилось 59 человек. Оба теплохода спустя четыре часа прибыли в пункт назначения. Как рассказали в Самарском речном пассажирском предприятии, эта ситуация для речников - штатная и не представляла угрозы для жизни пассажиров и экипажа судов.
Последние комментарии
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
где её вернули?как не было воды так и нет
ну вот, хоть здесь редактор нормальный.
Розетки для гаджетов - очень актуальны. Редкая утка нынче без навигатора летает, а лебеди без смартфонов и вовсе никуда)
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.