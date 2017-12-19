Ледокол вызволил грузопассажирский теплоход "Окский-35" из ледяного плена

Судно "Окский-35", застрявшее во льдах на Волге в районе Красноармейского спуска, прибыло на речной вокзал. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Напомним, грузопассажирский теплоход "Окский-35" встал во льдах утром 19 декабря. Пассажиров на борту судна не было. Путь ему прокладывал ледокол "Портовый-13". Сейчас судно находится на причале речного вокзала.

Накануне также в ледяном плену Волги оказались два пассажирских теплохода ОМ-142 и ОМ-318. На борту одного из них находилось 59 человек. Оба теплохода спустя четыре часа прибыли в пункт назначения. Как рассказали в Самарском речном пассажирском предприятии, эта ситуация для речников - штатная и не представляла угрозы для жизни пассажиров и экипажа судов.