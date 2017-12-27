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Дорожное строительство Транспорт и связь

Стартовал первый этап пятой надвижки Фрунзенского моста

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 декабря, строители моста Фрунзенского моста приступили к первому этапу пятой надвижки.

Стартовал первый этап пятой надвижки Фрунзенского моста Стартовал первый этап пятой надвижки Фрунзенского моста
Фото: Дмитрий Бурлаков

В результате за два дня металлоконструкции пролета должны приблизиться к Самаре еще на 15 м, достигнув шестой опоры.

Напомним, к началу этой недели на левом берегу реки было собрано 250 метров металлоконструкций пролета моста, 224 из них уже надвинуты в сторону правого берега. Общий вес собранных металлоконструкций составляет 3,1 тыс. т, на строительстве работает 234 человека и около 70 единиц техники.

Как рассказал руководитель группы управления строительством АО "Стройтрансгаз" Константин Агалаков, работы по возведению моста не будут прекращаться даже в новогодние каникулы.

"Второй этап пятой надвижки планируем в конце января, после выравнивания крайних балок", - пояснил он.

Константин Агалаков отметил, что параллельно продолжаются работы в русле реки - сейчас строители бетонируют третью и четвертую опоры.

"Третья опора будет готова к концу февраля, четвертая - к концу марта, как раз перед тем как к этой точке "приедут" металлоконструкции. В целом за 2018 год мы планируем полностью надвинуть и собрать пролет Фрунзенского моста и сделать проезжую часть", - пояснил он.

Также строители продолжают подготовительные и строительно-монтажные работы на съездах развязки левобережного транспортного узла с выходом на ул. Шоссейную, всего их будет построено восемь. Здесь уже возведены все железобетонные опоры путепровода на съезде С-3, устройство пролетного строения в связи с технологическими особенностями начнется при наступлении положительных температур воздуха.

Помимо строительства развязки, на левом берегу ведется укрепление откосов железобетонными плитами на основном ходе будущей автомобильной дороги. Параллельно идут работы по сооружению подпорной стены одного из десяти съездов развязки со стороны ул. Фрунзе.

Контракт на возведение Фрунзенского моста был заключен в октябре 2015 года. Проект строительства включает возведение шестиполосного сталежелезобетонного моста через реку Самару (длина - 667 м, ширина проезжей части - 22 м), железобетонного моста через заболоченное озеро Банное (длина - 79,6 м), строительство двух транспортных развязок на ул. Шоссейной и ул. Фрунзе, пять подпорных стен из монолитного железобетона и путепровод длиной более 70 м, который будет расположен на съезде над автодорогой основного хода. Общая протяженность новой автомобильной трассы составит 2,67 км.

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Последние комментарии

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:16 По мосту на плотине Жигулевской ГЭС пустили движение большегрузов

Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!

Иван Кутузов 24 ноября 2017 12:15 В 2018 г. на строительство трехуровневой развязки в Тольятти планируется направить 5 млрд рублей

Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.

Леонид Гришин 26 октября 2017 13:04 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.

Андрей Куропаткин 01 августа 2017 11:18 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.

иван гурьянов 27 июля 2017 19:19 Реконструкция ул. Ташкентской выполнена на 70%

вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите

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