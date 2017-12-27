Стартовал первый этап пятой надвижки Фрунзенского моста

В среду, 27 декабря, строители моста Фрунзенского моста приступили к первому этапу пятой надвижки.

В результате за два дня металлоконструкции пролета должны приблизиться к Самаре еще на 15 м, достигнув шестой опоры.

Напомним, к началу этой недели на левом берегу реки было собрано 250 метров металлоконструкций пролета моста, 224 из них уже надвинуты в сторону правого берега. Общий вес собранных металлоконструкций составляет 3,1 тыс. т, на строительстве работает 234 человека и около 70 единиц техники.

Как рассказал руководитель группы управления строительством АО "Стройтрансгаз" Константин Агалаков, работы по возведению моста не будут прекращаться даже в новогодние каникулы.

"Второй этап пятой надвижки планируем в конце января, после выравнивания крайних балок", - пояснил он.

Константин Агалаков отметил, что параллельно продолжаются работы в русле реки - сейчас строители бетонируют третью и четвертую опоры.

"Третья опора будет готова к концу февраля, четвертая - к концу марта, как раз перед тем как к этой точке "приедут" металлоконструкции. В целом за 2018 год мы планируем полностью надвинуть и собрать пролет Фрунзенского моста и сделать проезжую часть", - пояснил он.

Также строители продолжают подготовительные и строительно-монтажные работы на съездах развязки левобережного транспортного узла с выходом на ул. Шоссейную, всего их будет построено восемь. Здесь уже возведены все железобетонные опоры путепровода на съезде С-3, устройство пролетного строения в связи с технологическими особенностями начнется при наступлении положительных температур воздуха.

Помимо строительства развязки, на левом берегу ведется укрепление откосов железобетонными плитами на основном ходе будущей автомобильной дороги. Параллельно идут работы по сооружению подпорной стены одного из десяти съездов развязки со стороны ул. Фрунзе.