Аграрии губернии реализовали 600 тыс. тонн зерна

Объем реализации зерновой продукции, произведенной в Самарской области, на данный момент составляет 600 тыс. т, сообщили в региональном минсельхозе.
"Благодаря мерам, которые принимаются правительством РФ и региональными властями, сегодня торговля зерном идет достаточно активно, - отметил первый заместитель аграрного ведомства Роман Некрасов. - Из урожая текущего года аграрии губернии продали уже 600 тыс. т зерна. В день мы отгружаем 1,5 тыс. т зерна, в прошлом году в это время отгрузка составляла порядка 700 тонн. Основная цель сегодня - повысить доходность зернопроизводящих хозяйств, чтобы они могли по достойным ценам реализовать урожай, а на вырученные деньги подготовиться к новому сельскохозяйственному сезону".
По данным минсельхоза РФ на 21 декабря 2017 г., урожай зерновых и зернобобовых культур в Самарской области составил 2,83 млн тонн. Собственные потребности региона составляют 1 млн тонн. Остальное необходимо реализовать за пределами губернии.
С целью стимулирования экспорта зерновых федеральное правительство выделило субсидии РДЖ для предоставления скидки на перевозку зерна к экспортным портам страны из 13 регионов, где был зафиксирован максимальный прирост производства зерновых. В соответствии с постановлением главы кабмина РФ, до 30 июня 2016 г. из Самарской области со скидкой в 10,3% планируется перевезти по железной дороге 270 тыс. т зерногрузов.
Последние комментарии
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Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
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Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.