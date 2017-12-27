Федеральное правительство поддержит экспорт зерна из Самарской области

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 25 декабря подписал постановление о выделении субсидии РЖД на возмещение потерь в доходах при перевозке зерновых грузов по льготному тарифу, об этом сообщил сайт кабинета министров.
В текущем году объем субсидий РЖД составит 1 млрд руб., в 2018 г. - 2 млрд рублей. Средства пойдут на возмещение потерь в доходах при перевозке пшеницы, ячменя и зерна кукурузы.
В 2017 г. Минсельхозом РФ были отобраны 13 регионов, где был зафиксирован максимальный прирост производства зерна, для дополнительных мер по стимулированию экспорта, в том числе за счет снижения стоимости перевозки железнодорожным транспортом. Как отмечают в ведомстве, перевозка является основным фактором, влияющим на ценообразование на этих региональных рынках.
Скидку в 10,3% к тарифам на экспортные перевозки зерна РЖД ввели осенью 2017 г.: с 1 октября - со станций, расположенных в границах Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской и Омской областей.
С середины ноября к этим регионам добавилось еще шесть субъектов РФ: Курская, Липецкая, Пензенская, Самарская, Ульяновская и Курганская области.
Скидка распространяется на перевозки пшеницы, ржи, овса, ячменя, кукурузы, риса, гречихи, бобов, гороха, фасоли и других зерновых культур. Понижающий коэффициент будет действовать до 30 июня 2018 года.
"Утверждены Правила предоставления субсидий ОАО "РЖД" на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна, - говорится в сообщении правительства РФ. - Субсидии будут предоставляться на возмещение потерь в доходах, возникающих при перевозке зерновых грузов по льготному тарифу со станций железных дорог Воронежской, Курганской, Курской, Липецкой, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областей в направлении станций железных дорог республик Бурятия и Дагестан, Забайкальского, Краснодарского, Приморского и Хабаровского краев, Астраханской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской и Ростовской областей и города Санкт-Петербурга.
Принятые решения будут способствовать стимулированию вывоза излишков зерна из субъектов Федерации, которые определены Минсельхозом России с учетом показателей прироста производства зерна в 2017 году, объема внутреннего потребления зерна в регионе, разницы между ввозом и вывозом зерна в регионе, уровня переходящих запасов зерна, изменения средних цен на зерно в регионе в текущем сельскохозяйственном году и расстояния железнодорожных перевозок до основных экспортных портов".
В соответствии с документом, объем зерновых грузов, определенный для вывоза из Самарской области с использованием субсидий, составляет 270 тыс. тонн. По данным Минсельхоза РФ на 21 декабря 2017 года, урожай зерновых и зернобобовых культур в Самарской области составляет 2,83 млн тонн при средней урожайности 26,9 ц/га.
"В ряде хлебных регионов образовались очень значительные резервы, - сказал Дмитрий Медведев. - В целях стимулирования вывоза зерна из таких регионов подписано постановление о предоставлении субсидий РЖД. Деньги пойдут на возмещение потерь в доходах, которые могут появиться в связи с перевозкой зерна грузоотправителями без взимания провозной платы. В текущем году на это выделяется 1 млрд рублей, и почти 2 млрд заложено в бюджет 2018 года. Дополнительный объем перевозки зерна из 13 регионов составит более 3 млн т. Рассчитываю, что вкупе с другими мерами это позволит помочь нашим сельхозпроизводителям, которые вырастили прекрасный урожай", - заключил премьер-министр РФ.
Вопрос субсидирования железнодорожных перевозок зерна крайне актуален для Самарской области, отметил глава региона Дмитрий Азаров в комментариях к пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
Как констатировал врио губернатора, в регионе произошла неоднозначная ситуация: получив неплохой урожай, многие сельскохозяйственные предприятия области банкротятся из-за падения цен на зерно. По мнению Дмитрия Азарова, причина - в плохом планировании работы.
"Люди вложили свой труд, потратились на ГСМ, удобрения - а цена упала. Почему? Да потому, что инфраструктуры не было создано в предшествующие годы: негде зерно хранить, перерабатывать, не позаботились даже о том, чтобы заказать нужное количество вагонов для отправки зерна на продажу. Здесь и помощь нашим аграриям нужна, и субсидирование железнодорожных перевозок зерна для нашего региона по этому году стало крайне актуальным", - подытожил врио губернатора.
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