САМОЕ ВАЖНОЕ — 2017: субъективные итоги года в культуре

Что мы делали в уходящем году? Радовались "Золотым маскам" и слушали Hurts, решали судьбу стены на площади Славы и провожали Дмитрия Когана. Вспоминаем вместе.

ТРЕНД ГОДА: СДЕЛАЙ САМ

Социологи, наверное, смогут найти этому обоснование в нашей жизни, а мы просто фиксируем тренд — вокруг нас стало много независимых проектов. Когда люди просто собираются что-то делать вместе. Сами. Не за деньги (или за очень смешные), часто вообще "на свои". Иногда деньги "отбиваются", иногда удается выиграть грант, а бывает, что ни того, ни этого. Но так рождаются серьезные проекты.

Актеры разных театров собираются вместе, чтобы читать пьесы в Литературном музее — так появляется "Уместный театр", который спустя два года, если б не организационные трудности, мог бы стать полноценным театром со своим небольшим репертуаром. Режиссер Артем Филипповский вкладывает заработанные в других проектах средства в постановку спектаклей в своем театре "Место действия". Собственно, это основной принцип таких инициатив — зарабатываешь ты на работе, здесь просто делаешь что-то, что считаешь важным. Самый масштабный пример — фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер фест", разросшийся уже до всероссийского, во многом благодаря президентскому гранту.

Гранты — это, конечно, идеальный вариант. Еще помогают организации, предоставляющие бесплатно площадки. Иногда же "волонтерам" приходится преодолевать немалое сопротивление среды. Так, разочарованием года стала история со спектаклем на "Даче со слонами". Летом сразу несколько независимых театральных инициатив подготовили променад-спектакль на знаменитой Даче Головкина. Без копейки средств, на энтузиазме и желании оживить место. Но дату премьеры несколько раз переносили, скажем так, "по организационным причинам", из-за которых теперь при упоминании об этой истории инициаторы нервно дергают глазом и говорят: "Да никогда в жизни".

ЖИЗНЬ ТЕАТРАЛЬНАЯ

За исключением внезапного дождя из "Золотых Масок", в этом году жизнь театральная протекала в Самаре примерно в том же русле, что и всегда. Если коротко, то мы пытаемся достать билет в "Грань" и ждем открытия "СамАрта". Последний продолжает строиться и репетировать спектакли для большой сцены, которая вот-вот все-таки примет зрителей. Этим летом, правда, годы молчания прервала премьера "Пер Гюнта" — интересная работа молодого выпускника Сергей Женовача Артема Устинова.

"Грань" продолжает расширять границы (нужно было написать про "новые грани", конечно). В активе худрука Дениса Бокурадзе первая московская постановка ("Старший сын" в Театре на Таганке), конкурсов и фестивалей все больше, например, "Театр теней Офелии" номинирован на питерский "Арлекин" (аналог "Золотой Маски" в детском театре). Да и само помещение новокуйбышевского театра-студии в ближайшие годы, обещают, станет больше.

С остальными тоже все в порядке. Вячеслав Гвоздков, например, продолжает "улучшать" постановки приглашенных молодых режиссеров (на этот раз "Жанну" выпускницы Вениамина Фильштинского Марии Селедец) и ставить радующие публику комедии ("Касатка"), Валерий Гришко удачно восстановил своего "Амадеуса" с молодыми актерами. Театр оперы и балета впервые за 10 лет сменил главного балетмейстера, и с этим назначением связаны большие надежды на развитие.

Вторая половина года получилась урожайной на фестивали. Сильную программу из выпускников прошлых лабораторий собрала "Золотая Репка", "Волга театральная" вышла традиционно неровной, но с интересными прорывами. Обидно незаметно для театралов прошел фестиваль "Неделя современного танца".

Здесь нужно бы сказать о независимых театральных инициативах, с которыми тоже связано много надежд, но мы это уже сделали.

НЕ РЕВОЛЮЦИЕЙ ЕДИНОЙ

В этом году ни один музей при всем желании не смог обойти тему 100-летия революции. Собирали по сусекам собственных фондов, иногда обращались за помощью к москвичам. Музей модерна чуть не превратился в музей революции с целой серией мероприятий по теме. Научные сотрудники, пользуясь фондом музея Алабина, фантазировали в цикле выставок "Взрыв" и инсталляции "Последние вещи империи". Мультимедиа Арт музей помог своим фотофондом Музею модерна для выставки-фотохроники "Россия. 1917" и галерее "Виктория" для яркой и многогранной экспозиции "Современник".

Художественный музей продолжил разбирать свои фонды, и помимо революционной выставки рассказал городу об искусстве прошлого столетия в целом в цикле "Грани XX века". Для Литературного музея возможность поговорить о первой половине XX века ограничилась одной, но зато очень интересной выставкой "A la Рус…".

Но не революцией единой. Уже смирившись с ожиданием собственной площадки в здании Фабрики-кухни, кураторы Неля Коржова и Константин Зацепин решили подвести итоги масштабного трехлетнего проекта "Волга.Ноль". Ликбез по истории самарского совриска последних лет провели в формате экспозиции работ главных художников региона в ТЦ "Гудок".

Сергей Баландин организовал недельный тур-бросок по мастерским художников и обещает это делать каждые три года в формате проекта "Квартирной триеннале". В галерею "Виктория" в этом году приезжали и яркие герои российской сцены совриска — меланхоличный Павел Отдельнов и веселый Ростан Тавасиев. Помимо этого, самарская публика познакомилась с актуальным искусством Финляндии и Латвии в рамках проекта Extension. По другому пути просвещения двинулся Илья Саморуков, и совместно с Татьяной Почтенной открыл галерею-лабораторию для молодых художников "Дневник".

В этом году соорганизатор самых громких самарских выставок — Русский музей. В результате сотрудничества с Художественным музеем город посетили работы Карла Брюллова и Павла Филонова. Необычными и яркими оказались выставки современной японской графики "Пришельцы" и экспозиция московских художников "Невидимки за человечность".

ЖИЗНЬ В МИНОРЕ

Музыкальная жизнь в Самаре в этом году в миноре: привычные "прощальные" туры, полузабытые звезды, ежегодные гастроли титанов отечественного шлягера и рока и "мыльные пузыри" мейнстрима. Поэтому концертом года можно смело назвать выступление британской группы Hurts в "МТЛ Арене" 31 октября. Они легко собрали полный зал на презентацию нового альбома Desire и заставили всех танцевать под свои лирические синти-поп баллады.

Более мажорная ситуация с самарской сценой. Уже культовая в нашем городе андеграунд-группа "Контора Кука" выпустила новый альбом Mein lieber friend, который был обласкан суровым критиком Андреем Бухариным в журнале Rolling Stone. Новым EP похвастался и выпускник Самарского института культуры Николай Стравинский. В этом году он покинул панк-группы "Тараканы" и "Ракеты из России" и сосредоточился на своем синти-поп проекте Selfieman. Среди групп, с которыми мы знакомились в этом году, но будем любить в следующем, — женская "Бабба" с Ольгой Чубаровой (Cheese People) и Аллой Четаевой ("Бажинда") и артистичный "Фаэтон Лассо" с моделью Аленой Лариной на вокале и с мощнейшей командой в составе все умеющего Саши Во и ушедшего из VLNY Алексея Тилли.

ЛЮДИ ГОДА

ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ

К 90-летию Эльдара Рязанова в Самаре прошел целый ряд мероприятий. Юбилей знаменитого земляка отметили открытием первого в России памятника, а в начале 2018 г. в доме, где родился кинорежиссер, появится музей. И хотя сквер, в котором установили скульптуру грузинско-итальянского скульптора Важи Микаберидзе, пока далек от современного представления об общественном пространстве (спасибо управлению главного архитектора), Самара достойно отметила День рождения кинодеятеля.

ЮРИЙ БУРЛАКА

В начале сезона без всяких скандалов, что раньше Самарской опере свойственно не было, здесь появились новый главный балетмейстер Юрий Бурлака и новый главный дирижер Евгений Хохлов. И если Хохлов нам не чужой с 2011 г., то Бурлака — человек новый, но известный всякому, кто интересуется танцем. Авторитетный реставратор балетной старины уже поставил "Эсмеральду" и номера из балетов Петипа. Что дальше — не признается, но мы втайне надеемся на постановку однокашника Бурлаки Алексея Ратманского, например.

АНДРЕЙ РЫМАРЬ

Бывший замдиректора Литмузея Андрей Рымарь уже не первый год, как уехал из Самары. Андрей — человек скромный, поэтому о его достижениях можно судить в основном по отметкам на фотографиях в Фейсбуке. Тем временем автор лучшей литературной экспозиции Самары ("Мир — текст — музей") в соавторстве с Ксенией Филатовой создает пространство двух музеев — Музейно-выставочного центра центра Находки и Дома Петра I в Дербенте. А в сентябре кураторы открыли выставку "Слова камней. Опыт чтения и трансляции наследия Кала-Корейша" в Главном штабе Эрмитажа.

ДМИТРИЙ КОГАН

Уход из жизни Дмитрия Когана — невосполнимая утрата для российской академической музыки. С Самарой у скрипача и дирижера были особые отношения — с 2011 по 2013 год он был художественным руководителем филармонии. Дни высокой музыки в Самаре, Волжский фестиваль духовной музыки, создание камерного оркестра Volga Philharmonic… благодаря Когану о самарских культурных традициях узнали далеко за пределами города и страны. Однозначно это были два лучших года в современной истории филармонии, которые не забудут ни музыканты, ни благодарные слушатели.

СОБЫТИЯ ГОДА

"ЗОЛОТАЯ МАСКА"

Резко выросшая за два сезона номинируемость самарских театров на главную национальную премию страны наконец-то принесла свои плоды: впервые за долгие годы "Маска" уехала в Самарскую область, причем не одна, а сразу две. Немного ошеломленная успехом и соседством с именитыми лауреатами Елена Соловьева получила первую "Золотую Маску" театра-студии "Грань" — за изобретательные костюмы к спектаклю "Корабль дураков". Князь Серпуховской Владимира Гальченко ("История лошади") принес "Маску" Самарскому театру драмы, в номинации "роль второго плана в оперетте/мюзикле", появившейся только в этом году.

Можно вспомнить, что две "Золотые Маски" одновременно у Самары уже были, но почти 20 лет назад. В 1998-м, вскоре после открытия обновленного "СамАрта", "Маску" получили одновременно художник Юрий Хариков за оформление "Бумбараша" и экс-губернатор Константин Титов "За поддержку театрального искусства". А всего их у Самары теперь шесть.

СТЕНА СОГЛАСИЯ

Проект благоустройства площади Славы наделал немало шума. Любимое всеми самарцами место пытались превратить в мемориальный комплекс. Какие только названия не придумывали для стены на склоне, закрывшей часть панорамы Волги. В октябре по инициативе Дмитрия Азарова началось общественное обсуждение проекта. Архитекторы и художники представили свои предложения по его переработке. В результате было решено отказаться от бронзовых скульптур и содержательного наполнения стены. К чемпионату мира по футболу ее украсят временной инсталляцией (проект находится в стадии согласования), а в 2018 году планируется объявить архитектурный конкурс на доработку проекта благоустройства. Главная цель — чтобы склон и площадь вновь стали комфортным местом для горожан.

"МЕСТНАЯ" ИНИЦИАТИВА

В менеджменте есть правило КППД: критикуешь — предлагай, предлагаешь — действуй. По этому закону самарское социально-ориентированное бизнес-сообщество решило поддержать инициативу с проведением фестиваля "Место", в унисон масштабным городским проектам. Дмитрий и Мария Храмовы отвечали за красоту, Антон Кошелев обещал всех накормить, Алексей Есин выбирал музыку, а Антон Янишевский, как всегда, "качать" город. Самым интересным в проекте оказалась его площадка. И сколько всего ради нее пришлось пережить организаторам — история для отдельной книги. Один факт, что за неделю до открытия локацию "Места" перенесли с территории Элеватора на прилегающую к нему стоянку. Но этот вызов не спугнул инициативную группу, и 27 мая фестиваль состоялся. Под один день попали фестиваль еды, дизайн-маркет, лекторий 15×4, фотовыставка, граффити-батл, читка пьесы Вуди Аллена от театра "Место действия". Саундтреком для всего этого стали: самарская группа VLNY и московская "Кирпичи". Закрывали вечер когда-то тольяттинские, ныне московские On-the-Go.

ВЕСЬ ЦВЕТ САМАРСКОГО СОВРИСКА

Три года самарские художники пытались удивить зрителей, кто как мог: минималистическими городскими пейзажами, анатомическими подробностями, выяснением отношений. Все это методично отбиралось и сортировалось кураторами Нелей Коржовой и Константином Зацепиным. На первом этапе смотры проходили чуть ли не каждую неделю. Но с переездом в Музей Алабина проект стал удивлять зрителей все реже. И вот, наконец-то, в 2017 г. на площади в 3 тыс. кв. метров в ТЦ "Гудок" расположилась масштабная экспозиция совриска. Выставка стала панорамой самарского современного искусства последних трех лет. За это время некоторые художники уже обосновались в Москве, кто-то сосредоточился на кураторской работе, а кто-то упустил свою музу и ушел из творческой сферы. Ничего не подозревающим посетителям торгового центра открывался весь цвет самарской художественной жизни — яркими пятнами на стенах, покорябанной плиткой, лунными пейзажами, и самарской трактовкой самого знаменитого высказывания Марселя Дюшана — деревянным деревенским туалетом в форме Сфинкса. Равнодушно смотреть на это было невозможно.