Участок дороги Самара - Бугуруслан отремонтируют за 353 млн рублей

Объявлены торги на ремонт участка автомобильной дороги Самара - Бугуруслан протяженностью 15,5 км, расположенного в Кинельском районе и в Кинеле.

Стоимость работ оценена в 353,5 млн рублей (начальная цена контракта).

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 января, сами торги состоятся 19 января. Средства на ремонт дороги запланированы в бюджете Самарской области.

Согласно опубликованному на сайте госзакупок графику, подрядчик должен будет завершить все работы к 31 октября 2018 года. За это время ему предстоит отремонтировать и расширить дорогу, обустроить обочины и посадочные площадки для восьми автобусных остановок, нанести разметку и установить 24 светофора на пешеходных переходах.

Кроме того, планируется ремонт моста, расположенного на указанном участке дороги.