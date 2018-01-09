Участок дороги Самара - Бугуруслан отремонтируют за 353 млн рублей

Объявлены торги на ремонт участка автомобильной дороги Самара - Бугуруслан протяженностью 15,5 км, расположенного в Кинельском районе и в Кинеле.
Стоимость работ оценена в 353,5 млн рублей (начальная цена контракта).
Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 января, сами торги состоятся 19 января. Средства на ремонт дороги запланированы в бюджете Самарской области.
Согласно опубликованному на сайте госзакупок графику, подрядчик должен будет завершить все работы к 31 октября 2018 года. За это время ему предстоит отремонтировать и расширить дорогу, обустроить обочины и посадочные площадки для восьми автобусных остановок, нанести разметку и установить 24 светофора на пешеходных переходах.
Кроме того, планируется ремонт моста, расположенного на указанном участке дороги.
Последние комментарии
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.
вы че люди в каком месте выполнено на 70% там половина ташкенской можно сказать не существует ,вообще половина города без дороги чему вы или кому верите