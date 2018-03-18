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Выборы Власть и политика

За ходом голосования на выборах президента РФ в Самарской области наблюдают 14 представителей ОБСЕ

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За ходом голосования на выборах президента РФ в Самарской области наблюдают 14 представителей ОБСЕ За ходом голосования на выборах президента РФ в Самарской области наблюдают 14 представителей ОБСЕ
Фото: Игорь Казановский

В Самарскую область прибыли 14 наблюдателей краткосрочной миссии ОБСЕ из разных стран мира: США, Швеции, Великобритании, Польши, Германии, Испании и др. К ним присоединились 2 наблюдателя ОБСЕ, находящихся в Самарской области с долгосрочным визитом.

В их задачи входит следить за тем, как соответствует процесс выборов российскому законодательству и международным стандартам. Через восемь недель после выборов на основании их докладов будет составлен сводный отчет с рекомендациями ОБСЕ.

Накануне дня выборов наблюдатели ОБСЕ уже проверили готовность избирательных участков в ряде муниципальных районов области.

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михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:02 Член УИК №3028 с правом решающего голоса отстранен от работы

Сурово. Но справедливо.

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