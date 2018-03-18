За ходом голосования на выборах президента РФ в Самарской области наблюдают 14 представителей ОБСЕ

В Самарскую область прибыли 14 наблюдателей краткосрочной миссии ОБСЕ из разных стран мира: США, Швеции, Великобритании, Польши, Германии, Испании и др. К ним присоединились 2 наблюдателя ОБСЕ, находящихся в Самарской области с долгосрочным визитом.

В их задачи входит следить за тем, как соответствует процесс выборов российскому законодательству и международным стандартам. Через восемь недель после выборов на основании их докладов будет составлен сводный отчет с рекомендациями ОБСЕ.

Накануне дня выборов наблюдатели ОБСЕ уже проверили готовность избирательных участков в ряде муниципальных районов области.