95-летняя ветеран ВОВ: "Как же мне не голосовать? Я выросла в этой стране"

В выборах президента России 18 марта в Самарской области участвуют граждане самых разных возрастов. Корреспондент Волга Ньюс побеседовала с 95-летней Дарьей Погодаевой. В силу возраста избирателя члены избирательной комиссии пришли к ней домой, чтобы предоставить право сделать свой выбор.
Жительница Сызрани Дарья Погодаева, участник Великой Отечественной войны, рассказала почему она решила принять участие в голосовании. "Как же мне не голосовать? Я прошла войну от Сталинградской битвы до Вены. Я выросла в этой стране, я здесь училась. Не так давно мне дали квартиру. В моем районе, Образцовская площадка, занялись озеленением", — объяснила Дарья Погодаева.
Последние комментарии
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.