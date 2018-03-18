95-летняя ветеран ВОВ: "Как же мне не голосовать? Я выросла в этой стране"

В выборах президента России 18 марта в Самарской области участвуют граждане самых разных возрастов. Корреспондент Волга Ньюс побеседовала с 95-летней Дарьей Погодаевой. В силу возраста избирателя члены избирательной комиссии пришли к ней домой, чтобы предоставить право сделать свой выбор.

Жительница Сызрани Дарья Погодаева, участник Великой Отечественной войны, рассказала почему она решила принять участие в голосовании. "Как же мне не голосовать? Я прошла войну от Сталинградской битвы до Вены. Я выросла в этой стране, я здесь училась. Не так давно мне дали квартиру. В моем районе, Образцовская площадка, занялись озеленением", — объяснила Дарья Погодаева.