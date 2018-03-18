Дмитрий Орлов: Явка в Самарской области высока, хотя значительно дифференцирована

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов назвал явку на выборы президента РФ в Самарской области "очень высокой", хотя заметил, что она значительно дифференцирована в зависимости от территории.

"Я думаю, что итоговый результат будет одним из наиболее благоприятных в Поволжье и в России", — прогнозирует Дмитрий Орлов.

По его словам, ситуация с активностью граждан в Самарской области является отражением, в том числе, федеральных трендов.

Напомним, по состоянию на 12:00, явка составила 28,81%, что больше показателя президентских выборов в 2012 г. на 5%. При этом действительно, самую высокую активность показывают жители сельских территорий. Так, если, в Самаре явка по состоянию на 12:00 18 марта составила 21,84%, то, например, в Камышлинском районе — 55,73%, в Пестравском — 55,53%.