Дмитрий Орлов: Явка в Самарской области высока, хотя значительно дифференцирована

Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов назвал явку на выборы президента РФ в Самарской области "очень высокой", хотя заметил, что она значительно дифференцирована в зависимости от территории.
"Я думаю, что итоговый результат будет одним из наиболее благоприятных в Поволжье и в России", — прогнозирует Дмитрий Орлов.
По его словам, ситуация с активностью граждан в Самарской области является отражением, в том числе, федеральных трендов.
Напомним, по состоянию на 12:00, явка составила 28,81%, что больше показателя президентских выборов в 2012 г. на 5%. При этом действительно, самую высокую активность показывают жители сельских территорий. Так, если, в Самаре явка по состоянию на 12:00 18 марта составила 21,84%, то, например, в Камышлинском районе — 55,73%, в Пестравском — 55,53%.
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А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.
Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...
Работать надо лучше, тогда и народ потянется.
Сурово. Но справедливо.