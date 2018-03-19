Дмитрий Азаров: "На выборах в регионе работало рекордное число иностранных наблюдателей"

К президентской избирательной кампании в Самарской области повышенный интерес проявили зарубежные страны. Своих наблюдателей в регион прислали ОБСЕ, страны СНГ, ход выборов отслеживали независимые эксперты.

Представители миссий контролировали ход выборной кампании на каждом этапе, оценивали прозрачность и легитимность процедуры. Долгосрочные наблюдатели от ОБСЕ Стивен Янг и Мария Хэркенхофф работали в регионе больше месяца: они посещали ТИКи и УИКи, провели сотни встреч с экспертами, а в день выборов находились на участках.

"Я побывал в 15 странах, и Россия — единственная страна, где я увидел камеры как на избирательных участках, так и в территориальных комиссиях, — делится американец Стивен Янг. — Мы увидели, как организована подготовка наблюдателей: в день выборов на участках этот институт представляли более трех тысяч человек. Это меня очень впечатлило. Воспринимаю это как гарантию прозрачности выборов".

"Мы переговорили с независимыми наблюдателями и представителями конкретных кандидатов, — говорит Мария Хэркенхофф, приехавшая в Самару из Германии. — Это было очень важно для нас, чтобы понять их настроения и то, как в целом организованы выборы".

Международные наблюдатели от ОБСЕ Эндрю Макинти (Шотландия) и Арвид Андрес Лиден (Швеция) 18 марта посетили несколько УИК, в частности побывали на избирательном участке в школе № 156 в пос. Мехзавод.

"Мы смотрим на весь процесс голосования: сколько избирателей должно придти по избирательным спискам, есть ли правильная документация, как члены избирательной комиссии справляются с проблемами, если они возникают, знакомимся с наблюдателями, которые присутствуют на выборах", — сообщил Эндрю Макинти, добавив, что вся собранная информация будет направлена в московский офис ОБСЕ.

Избирательные участки в ДК "Чайка" в пос. Управленческий посетил независимый международный наблюдатель из Коста-Рики Эрнесто Хименес Моралес. "Роль наблюдателя — следить за процессом избрания, чтобы все было в рамках международного права и познакомится с вашим процессом голосования, — рассказал он. — Чем более прозрачен избирательный процесс, тем лучше. Кроме того, можно отметить ряд положительных моментов, которые используются в голосовании в России. Например, голосование на дому для людей с проблемами со здоровьем. В других странах такого нет, но думаю подобный опыт можно было бы применять".

Более сотни наблюдателей приехали в Россию из Казахстана, самая многочисленная группа — десять человек — работала в Самарской области. Они сосредоточили свое внимание не только на областном центре: гости побывали в Новокуйбышевске и Тольятти.

За процессом выборов в Автограде наблюдали Мырзагали Кузербаев и Сункар Амиров. Так, в тольяттинской школе № 28 они ознакомились с работой электронных устройств для подсчета голосов избирателей (КОИБ), на УИК в школе № 94 — с работой комиссии по обеспечению процесса голосования на дому и в учреждениях пенитенциарной системы. Уже в Самаре представители миссии присутствовали на закрытии участка в здании СамГТУ.

"Нарушений, эксцессов мы не зафиксировали, выборы проходят открыто и честно, — поделился Сункар Амиров. — Организация на очень высоком уровне: нам все показывали и обо всем рассказывали, давали на вопросы конкретные ответы. Многие моменты нас заинтересовали. Самое важное, люди активно участвовали в голосовании. В одну из школ Тольятти мы не могли зайти минут пять — такой был поток людей. Я считаю, что гражданин любого государства должен голосовать за свое будущее. Россияне молодцы, вы это делаете".

Задачу провести выборную кампанию открыто и прозрачно выборных процедур ставил глава региона Дмитрий Азаров. Подводя итоги дня голосования, он поблагодарил наблюдателей за активность.

"Рекордное количество наблюдателей работало на избирательных участках, в ситуационном центре, специально созданном для наблюдателей. У нас практически рекордное количество наблюдателей и из-за рубежа. Я хочу поблагодарить этих людей, — заявил Дмитрий Азаров. — Отдельно отмечу, что именно присутствие наблюдателей на избирательном участке, в том числе, независимых наблюдателей не от какой-либо политической партии, а от общественной палаты, повышает доверие людей к выборам. Во многом явка, которая значительно превышает результаты предыдущих лет, обеспечена количеством и качеством наблюдателей на избирательных участках. Мы со своей стороны все необходимые организационные возможности для наблюдения создали".