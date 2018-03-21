Выборы-2018: как Самарская область выглядит на фоне других регионов с новыми губернаторами

Самарская область на прошедших президентских выборах продемонстрировала прирост явки по сравнению с кампанией 2012 года в 6,14%. Это лучший показатель среди регионов, в которых осенью 2017 г. сменились губернаторы. Отрыв от второго места более 2%.

Напомним, явка в Самарской области составила 66,91%.

Примечательно, что в семи регионах после обновления руководства явка снизилась. Например, в Дагестане почти на 3,83%, в Новосибирской области на 2,85%, Нижегородской — на 0,93%.

По динамике уровня поддержки Владимира Путина в этих 13 регионах Самарская область находится на третьем месте с 17,26%. Впереди только Орловская (23,93%) и Воронежская (17,54%) области.

По мнению экспертов, такие высокие электоральные показатели Самарской области объясняются накопительным эффектом позитивных изменений, произошедших в регионе в последние месяцы, в том числе открытием ряда крупных промышленных, социальных, спортивных объектов и решением проблем многих социальных групп — ветеранов, дольщиков и других. Также этому способствовало возросшее внимание к региону со стороны федеральных властей.