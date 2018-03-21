16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александр Брод: "Активизация электората является следствием обновления руководства региона" Выборы-2018: как Самарская область выглядит на фоне других регионов с новыми губернаторами Андрей Колядин: "Я потрясен 60-процентным результатом по явке в Самаре и Тольятти" Избирком Самарской области подвел итоги выборов президента РФ в регионе Виктор Полянский: "Понимание роли президента заставило людей прийти на выборы"

Выборы Власть и политика

Выборы-2018: как Самарская область выглядит на фоне других регионов с новыми губернаторами

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 159
Версия для печати

Самарская область на прошедших президентских выборах продемонстрировала прирост явки по сравнению с кампанией 2012 года в 6,14%. Это лучший показатель среди регионов, в которых осенью 2017 г. сменились губернаторы. Отрыв от второго места более 2%.

Напомним, явка в Самарской области составила 66,91%.

Примечательно, что в семи регионах после обновления руководства явка снизилась. Например, в Дагестане почти на 3,83%, в Новосибирской области на 2,85%, Нижегородской — на 0,93%.

По динамике уровня поддержки Владимира Путина в этих 13 регионах Самарская область находится на третьем месте с 17,26%. Впереди только Орловская (23,93%) и Воронежская (17,54%) области.  

По мнению экспертов, такие высокие электоральные показатели Самарской области объясняются накопительным эффектом позитивных изменений, произошедших в регионе в последние месяцы, в том числе открытием ряда крупных промышленных, социальных, спортивных объектов и решением проблем многих социальных групп — ветеранов, дольщиков и других. Также этому способствовало возросшее внимание к региону со стороны федеральных властей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Александр Малышев 14 сентября 2014 20:00 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Вот именно. Очень странно выборы проходят. В 10 утра явка по области, якобы, 16%.. Голосовал примерно в 16 часов. Был вторым (глядя на список) из всего нашего дома.. В динамиках какая-то музыка не совсем в тему. И даже буфета не было...

михаил вдовин 14 сентября 2014 17:03 Дмитрий Азаров: "Я уверен, что большинство самарцев исполнят свой гражданский долг"

Работать надо лучше, тогда и народ потянется.

Фото на сайте

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

В Ленинском районе Самары продолжается предварительное народное голосование "Единой России"

В Ленинском районе Самары продолжается предварительное народное голосование "Единой России"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1