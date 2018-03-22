Самарские кураторы современного искусства попали в лонг-лист престижной премии Курехина

Жюри одной из главных премий в области современного искусства на днях объявило номинантов. В категории "Лучший кураторский проект" будут соревноваться сразу несколько самарских арт-деятелей. Неля Коржова и Константин Зацепин участвуют в конкурсе со своим масштабным кураторским проектом "Волга.Ноль".

В течение трех лет они бережно собирали образ самарского совриска начала первого десятилетия 2010-х. Выставки художников интенсивно проходили в пространстве Фабрики-кухни, а позже - в музее им. Алабина. Проект завершился экспозицией всех работ на площадке ТЦ "Гудок" в конце ноября прошлого года. Таким образом, кураторы смогли представить целую главу в истории самарского искусства.

На премию также претендует самарский художник, недавно переехавший в Москву, Владимир Логутов. Он подготовил свой проект с со-куратором Ильей Саморуковым. Проект запомнился необычным форматом вовлечения зрителя в контекст выставки. Для этого они пригласили интерпретировать увиденное в прямом эфире художников, критиков и журналистов.

Самарские арт-деятели не впервые попадают в номинанты премии Курехина. В прошлом году Константин Зацепин также вошел в лонг-лист премии Курехина в категории "Лучший текст о своевременном искусстве" со своей книгой "Пространство взгляда 2000-2010 годах".