Самарские кураторы современного искусства попали в лонг-лист престижной премии Курехина

Жюри одной из главных премий в области современного искусства на днях объявило номинантов. В категории "Лучший кураторский проект" будут соревноваться сразу несколько самарских арт-деятелей. Неля Коржова и Константин Зацепин участвуют в конкурсе со своим масштабным кураторским проектом "Волга.Ноль".
В течение трех лет они бережно собирали образ самарского совриска начала первого десятилетия 2010-х. Выставки художников интенсивно проходили в пространстве Фабрики-кухни, а позже - в музее им. Алабина. Проект завершился экспозицией всех работ на площадке ТЦ "Гудок" в конце ноября прошлого года. Таким образом, кураторы смогли представить целую главу в истории самарского искусства.
На премию также претендует самарский художник, недавно переехавший в Москву, Владимир Логутов. Он подготовил свой проект с со-куратором Ильей Саморуковым. Проект запомнился необычным форматом вовлечения зрителя в контекст выставки. Для этого они пригласили интерпретировать увиденное в прямом эфире художников, критиков и журналистов.
Самарские арт-деятели не впервые попадают в номинанты премии Курехина. В прошлом году Константин Зацепин также вошел в лонг-лист премии Курехина в категории "Лучший текст о своевременном искусстве" со своей книгой "Пространство взгляда 2000-2010 годах".
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Тихо ложится на землю Серый , как облако , снег ... В сердце печальная рана , Директор наш умер навек !!!! Новость ужасная эта , Как в день летний солнечный гром !!!! В память о нашем Директоре Тихо стучит метроном ... Имя Директора нашего Будем мы в сердце хранить , В память о нём постараемся Все мы достойными быть !!!!! 17 марта 2018
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!