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Культура

Самарские кураторы современного искусства попали в лонг-лист престижной премии Курехина

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Жюри одной из главных премий в области современного искусства на днях объявило номинантов. В категории "Лучший кураторский проект" будут соревноваться сразу несколько самарских арт-деятелей. Неля Коржова и Константин Зацепин участвуют в конкурсе со своим масштабным кураторским проектом "Волга.Ноль".

В течение трех лет они бережно собирали образ самарского совриска начала первого десятилетия 2010-х. Выставки художников интенсивно проходили в пространстве Фабрики-кухни, а позже - в музее им. Алабина. Проект завершился экспозицией всех работ на площадке ТЦ "Гудок" в конце ноября прошлого года. Таким образом, кураторы смогли представить целую главу в истории самарского искусства.

На премию также претендует самарский художник, недавно переехавший в Москву, Владимир Логутов. Он подготовил свой проект с со-куратором Ильей Саморуковым. Проект запомнился необычным форматом вовлечения зрителя в контекст выставки. Для этого они пригласили интерпретировать увиденное в прямом эфире художников, критиков и журналистов.

Самарские арт-деятели не впервые попадают в номинанты премии Курехина. В прошлом году Константин Зацепин также вошел в лонг-лист премии Курехина в категории "Лучший текст о своевременном искусстве" со своей книгой "Пространство взгляда 2000-2010 годах".

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Олеся Дубникова 18 марта 2018 09:04 Скончался директор самарского училища культуры и искусств Владимир Городничев

Тихо ложится на землю Серый , как облако , снег ... В сердце печальная рана , Директор наш умер навек !!!! Новость ужасная эта , Как в день летний солнечный гром !!!! В память о нашем Директоре Тихо стучит метроном ... Имя Директора нашего Будем мы в сердце хранить , В память о нём постараемся Все мы достойными быть !!!!! 17 марта 2018

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

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