В международной экологической акции "Час земли" примет участие ПГК

В знак бережного отношения к природным ресурсам на промывочно-пропарочной станции (ППС) Сызрань Самарского филиала Первой грузовой компании (ПГК) 24 марта с 20:30 до 21:30 (мск) будет отключено все электричество за исключением участков, отвечающих за безопасность работы.

"Наше предприятие третий год подряд участвует в акции. В 2016 году все началось с инициативы сотрудников, которая со временем стала доброй традицией. Конечно, наша забота о природных ресурсах не ограничивается "Часом Земли". Для повышения экологических стандартов работы на ППС Сызрань строго соблюдается график очистки объектов от нефтешлама, который мы отправляем на обезвреживание. Также мы заключили договоры на выполнение производственного экологического контроля воздуха и анализа почвы на территории ППС", — отметил начальник станции Фарид Ахметзянов.

ППС Сызрань строго соблюдает технические процессы и экологические требования, стремится минимизировать расход природных и топливно-энергетических ресурсов при очистке котлов железнодорожных цистерн от остатков нефтепродуктов.

В 2017 году ППС подготовила к наливу и в ремонт 97 тыс. цистерн, что в полном объеме обеспечивает погрузку ПГК в границах Куйбышевской железной дороги.