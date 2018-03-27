В этом году капитально отремонтируют 8 км дороги Тольятти – Узюково – Димитровград

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который выполнит капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Тольятти – Узюково – Димитровград, расположенной в муниципальном районе Ставропольский (I и II этапы).
Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Согласно документам закупки, нужно будет отремонтировать 7,8 км автодороги. Подрядчик должен будет провести восстановление трассы и разбивку земляного полотна на местности, демонтировать старое асфальтобетонное покрытие и уложить новое, устроить тротуары и освещение дороги.
Все работы должны быть выполнены до 31 октября 2018 года.
Начальная максимальная цена контракта — 187,4 млн рублей.
Подрядчика должны определить 9 апреля.
Последние комментарии
Прошла экспертизу?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
Хороший проект. Всегда тяжело морально и финансово оставаться без работы, тем более в городе, где ее вообще почти нет.