В этом году капитально отремонтируют 8 км дороги Тольятти – Узюково – Димитровград

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который выполнит капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Тольятти – Узюково – Димитровград, расположенной в муниципальном районе Ставропольский (I и II этапы).

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно документам закупки, нужно будет отремонтировать 7,8 км автодороги. Подрядчик должен будет провести восстановление трассы и разбивку земляного полотна на местности, демонтировать старое асфальтобетонное покрытие и уложить новое, устроить тротуары и освещение дороги.

Все работы должны быть выполнены до 31 октября 2018 года.

Начальная максимальная цена контракта — 187,4 млн рублей.

Подрядчика должны определить 9 апреля.