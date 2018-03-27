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Экономика и бизнес

В этом году капитально отремонтируют 8 км дороги Тольятти – Узюково – Димитровград

ТОЛЬЯТТИ. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который выполнит капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Тольятти – Узюково – Димитровград, расположенной в муниципальном районе Ставропольский (I и II этапы).

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно документам закупки, нужно будет отремонтировать 7,8 км автодороги. Подрядчик должен будет провести восстановление трассы и разбивку земляного полотна на местности, демонтировать старое асфальтобетонное покрытие и уложить новое, устроить тротуары и освещение дороги.

Все работы должны быть выполнены до 31 октября 2018 года.

Начальная максимальная цена контракта — 187,4 млн рублей.

Подрядчика должны определить 9 апреля.

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Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Александр Минеев 21 марта 2018 09:22 Опубликован список самарских дорог, которые отремонтируют "картами"

Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Игорь Русаков 22 февраля 2018 14:56 Бывших сотрудников АвтоВАЗа трудоустраивают в Центр корпоративных решений Сбербанка

Хороший проект. Всегда тяжело морально и финансово оставаться без работы, тем более в городе, где ее вообще почти нет.

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