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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Сызранский НПЗ завершил техперевооружение центральной заводской лаборатории

СЫЗРАНЬ. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Сызранский НПЗ", дочернее общество НК "Роснефть", завершило реализацию масштабной программы технического переоснащения Испытательного центра нефти и нефтепродуктов — центральной заводской лаборатории. В результате модернизации было установлено 44 современных прибора для проведения лабораторных испытаний.

Фото: Фото предоставлено АО "СНПЗ"

Внедрение новейших цифровых технологий позволит своевременно и оперативно влиять на технологический процесс, а также сократить время выдачи результатов испытаний и усилить систему контроля качества продукции, которая функционирует в НК "Роснефть" на всех этапах производства, доставки и реализации потребителям моторных топлив.

В числе нового оборудования Испытательного центра нефти и нефтепродуктов — установка для определения октанового числа моторных топлив, в конструкции которой интегрирован бензиновый двигатель, датчики с системой передачи информации и компьютерный процессор.

Также начаты испытания на новых установках с компьютерным управлением для вакуумной дистилляции тяжелых нефтяных остатков с целью определения выхода светлых нефтепродуктов.

Новые автоматические анализаторы предельной температуры фильтруемости позволили отказаться от ручного метода при определении низкотемпературных свойств дизельного топлива.

Масштабная программа модернизации осуществляется в соответствии с положениями новой стратегии развития НК "Роснефть" до 2022 года, одним из ключевых направлений которой является обеспечение технологического лидерства компании во всех аспектах ее деятельности.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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