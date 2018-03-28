Сызранский НПЗ завершил техперевооружение центральной заводской лаборатории

АО "Сызранский НПЗ", дочернее общество НК "Роснефть", завершило реализацию масштабной программы технического переоснащения Испытательного центра нефти и нефтепродуктов — центральной заводской лаборатории. В результате модернизации было установлено 44 современных прибора для проведения лабораторных испытаний.
Внедрение новейших цифровых технологий позволит своевременно и оперативно влиять на технологический процесс, а также сократить время выдачи результатов испытаний и усилить систему контроля качества продукции, которая функционирует в НК "Роснефть" на всех этапах производства, доставки и реализации потребителям моторных топлив.
В числе нового оборудования Испытательного центра нефти и нефтепродуктов — установка для определения октанового числа моторных топлив, в конструкции которой интегрирован бензиновый двигатель, датчики с системой передачи информации и компьютерный процессор.
Также начаты испытания на новых установках с компьютерным управлением для вакуумной дистилляции тяжелых нефтяных остатков с целью определения выхода светлых нефтепродуктов.
Новые автоматические анализаторы предельной температуры фильтруемости позволили отказаться от ручного метода при определении низкотемпературных свойств дизельного топлива.
Масштабная программа модернизации осуществляется в соответствии с положениями новой стратегии развития НК "Роснефть" до 2022 года, одним из ключевых направлений которой является обеспечение технологического лидерства компании во всех аспектах ее деятельности.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее