Совет директоров "Электрощит-Самара" продлил полномочия Эрика Бриссе до 2023 года

Совет директоров ЗАО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара" принял решение о продлении полномочий Эрика Бернара Бриссе как президента группы компаний еще на пять лет — до апреля 2023 г., сообщает пресс-служба компании.
"Продление контракта Эрика Бриссе с "Электрощит-Самара" состоялось на фоне новостей о положительной динамике по всем ключевым финансовым показателям компании за 2017 год. Так, рост выручки за прошедший год составил 30% по сравнению с итогами 2016 г., рост валовой прибыли достиг уровня 64%. За 2017 г. предприятию удалось снизить складские запасы на 37%, а также уровень дебиторской задолженности, что положительно повлияло на денежный поток", - говорится в сообщении.
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Прошла экспертизу?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
Хороший проект. Всегда тяжело морально и финансово оставаться без работы, тем более в городе, где ее вообще почти нет.