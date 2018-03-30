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Совет директоров "Электрощит-Самара" продлил полномочия Эрика Бриссе до 2023 года С космодрома Плесецк успешно стартовал самарский "Союз-2.1В" с военным спутником Представители Самарской области в числе победителей регионального этапа Startup Tour в Ульяновске На "Самара Арене" будут принимать только карты VISA Цены на новостройки в Самаре на 16% ниже, чем на вторичное жилье

Экономика и бизнес

Совет директоров "Электрощит-Самара" продлил полномочия Эрика Бриссе до 2023 года

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Совет директоров ЗАО "ГК "Электрощит" — ТМ Самара" принял решение о продлении полномочий Эрика Бернара Бриссе как президента группы компаний еще на пять лет — до апреля 2023 г., сообщает пресс-служба компании.

 

"Продление контракта Эрика Бриссе с "Электрощит-Самара" состоялось на фоне новостей о положительной динамике по всем ключевым финансовым показателям компании за 2017 год. Так, рост выручки за прошедший год составил 30% по сравнению с итогами 2016 г., рост валовой прибыли достиг уровня 64%. За 2017 г. предприятию удалось снизить складские запасы на 37%, а также уровень дебиторской задолженности, что положительно повлияло на денежный поток", - говорится в сообщении.

 

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