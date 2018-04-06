Шнур - Ефремову: "Ты в Самаре украл мою роль!"

В среду, 4 апреля лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал пост в Instagram, в котором видно как музыкант сидит на репетиции за пюпитрами рядом с актером театра и кино Михаилом Ефремовым.
"Во время спектакля я Ефремову так и сказал, - ты в Самаре украл мою роль!" - подписал фотографию Шнуров.
Пост за три дня набрал больше 100 тысяч лайков. Поклонники творчества Сергея Шнурова пытались шутить в комментариях: "Да мы в Самаре привыкли только вас так слышать, а тут... неформат"... "Да, в Самаре Михаил Олегович вас прям жестко подсидел"... "В Самаре он импровизировал, но по сюжету роль была все-таки грустная - пьяный барин из захудалого рода, безысходность и злость. Твоя же роль - алкопозитивный чел"... "Да, красавчик Ефремов. Всю жизнь бухает и играет алкашей, то есть играет самого себя"...
Впрочем, судя по комментариям, далеко не все оценили шутку: "У Ефремова уже с алкоголем перебор, уже не пьяница-балагур"... "Конечно, виновата акустика зала в Самаре и микрофоны. Но вот Ефремов не вызывает уважения. Вот, например, Басилашвили и Фрейндлих вызывают. А Ефремов живет в свое удовольствие, и пусть живет"... "Не стоит вам, Сергей, завидовать чужому позору. Еще успеете"...
Напомним, в среду, 7 марта, на сцене театра оперы и балета вместо пьесы нобелевского лауреата Гарольда Пинтера "Не становись чужим" Михаил Ефремов обматерил самарскую публику. Позже видео выходки Ефремова было опубликовано на канале "Волга Ньюс" в YouTube.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!