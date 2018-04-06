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Театр Культура

Шнур - Ефремову: "Ты в Самаре украл мою роль!"

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 4 апреля лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал пост в Instagram, в котором видно как музыкант сидит на репетиции за пюпитрами рядом с актером театра и кино Михаилом Ефремовым.

"Во время спектакля я Ефремову так и сказал, - ты в Самаре украл мою роль!" - подписал фотографию Шнуров.

Пост за три дня набрал больше 100 тысяч лайков. Поклонники творчества Сергея Шнурова пытались шутить в комментариях: "Да мы в Самаре привыкли только вас так слышать, а тут... неформат"... "Да, в Самаре Михаил Олегович вас прям жестко подсидел"... "В Самаре он импровизировал, но по сюжету роль была все-таки грустная - пьяный барин из захудалого рода, безысходность и злость. Твоя же роль - алкопозитивный чел"... "Да, красавчик Ефремов. Всю жизнь бухает и играет алкашей, то есть играет самого себя"...

Впрочем, судя по комментариям, далеко не все оценили шутку: "У Ефремова уже с алкоголем перебор, уже не пьяница-балагур"... "Конечно, виновата акустика зала в Самаре и микрофоны. Но вот Ефремов не вызывает уважения. Вот, например, Басилашвили и Фрейндлих вызывают. А Ефремов живет в свое удовольствие, и пусть живет"... "Не стоит вам, Сергей, завидовать чужому позору. Еще успеете"...

Напомним, в среду, 7 марта, на сцене театра оперы и балета вместо пьесы нобелевского лауреата Гарольда Пинтера "Не становись чужим" Михаил Ефремов обматерил самарскую публику. Позже видео выходки Ефремова было опубликовано на канале "Волга Ньюс" в YouTube.

Гид потребителя

Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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