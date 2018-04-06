Cоюз российских пивоваров выступает за взвешенный подход в принятии решений по регулированию пивоварения

Маркировка пивоваренной продукции и лицензирование ее производства и оборота окажут негативное влияние на российский рынок пива — Союз российских пивоваров выступает против данных инициатив.

5 апреля в рамках пресс-конференции "Пивоваренный рынок России. Итоги 2017. Перспективы 2018" представители компаний-членов Союза российских пивоваров рассказали о текущей ситуации на рынке пива, перспективных сегментах и каналах продаж, вкладе пивоваров в экономику страны и актуальных вопросах законодательного регулирования отрасли.

В 2017 году падение рынка составило около 5%. Главной причиной спада стало ограничение производства и оборота пива в ПЭТ-упаковке объемом более 1,5 литра. С 2009 года рынок пива сократился на 34,7% (данные Росстата), средняя цена за литр произведенной в России продукции возросла более чем вдвое и достигла 108,3 рублей. Это итог чрезмерного законодательного регулирования пивоваренной отрасли.

В 2017 году пивовары заплатили 154,4 млрд рублей акцизами, что на 2,2% больше, чем в 2016 году. При этом акцизные сборы увеличиваются меньшими темпами, чем ожидалось, из-за сокращения рынка.

На фоне общего падения рынка пива сегмент безалкогольного пива демонстрирует стабильную положительную динамику. Сегодня в РФ более 70 марок безалкогольного пива. Это вдвое больше, чем пару лет назад.

Развитие безалкогольных пивных брендов отвечает задачам государства по снижению злоупотребления алкоголем и соответствует тренду на здоровый образ жизни. Пивовары инвестируют значительные средства в развитие производства безалкогольного пива, торговый маркетинг и бренд-маркетинг.

Для того чтобы переломить общую негативную динамику, обеспечить максимальную прозрачность отрасли и высокую собираемость акцизов, необходимо изменить в целом подход к ее регулированию.

На данный момент назрела необходимость модернизации Федерального закона № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" с целью введения раздельного регулирования производства и оборота алкогольной продукции с учетом особенностей различных категорий алкогольных напитков.

Введение дополнительных ограничений и инструментов контроля не оправдано. Так, эффект от маркировки и лицензирования негативно скажется на развитии отрасли. Это избыточные меры: для пивоваров уже внедрена система ЕГАИС, которая обеспечивает прослеживаемость продукции от производителя до торговой точки.

Андрей Губка, Председатель Совета Союза российских пивоваров:

"Из-за постоянно растущего числа ограничений объем пивоваренного рынка падает, и за последние 10 лет он сократился на 34,7%. На негативную динамику оказали влияние рост акциза на 200% в 2010 году и темпы его роста в последующие годы, а также законодательные ограничения, такие как запрет на рекламу, ограничение продаж, запрет на ПЭТ объемом более 1,5 л, который и стал основной причиной падения рынка в прошлом году".

Ораз Дурдыев, Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям, член совета директоров AB Inbev Efes:

"В 2017 году доля безалкогольного пива на рынке увеличилась на 16,2%1 и заняла 1,4%2 всего российского рынка пива. На развитие этого сегмента влияет стремление потребителей к более здоровому образу жизни, государственная политика по снижению злоупотребления алкоголем и социальная ответственность пивоваров. Потенциал у сегмента огромный — в Германии, например, на безалкогольное пиво приходится 7% рынка. Конечно, производить такой продукт сложнее и дороже, но для отрасли это стратегические инвестиции".

Кирилл Болматов, Директор по корпоративным отношениям HEINEKEN в России:

"Пивоваренная отрасль остается одной из немаловажных отраслей экономики. Она обеспечивает 0,7% ВВП страны, только в виде акцизов в 2017 году пивовары выплатили 154,4 млрд рублей. Непосредственно в отрасли заняты 40 тысяч человек, в 10 раз больше рабочих мест пивовары создают в смежных сферах: сельском хозяйстве, логистическом секторе, торговле, рекламе. Важно, что все акцизные отчисления идут в региональные бюджеты, во многих городах пивоварни являются главными налогоплательщиками".

Алексей Кедрин, Вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа, пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group:

"С учетом текущей ситуации в пивоваренной отрасли крайне важны взвешенный подход к регулированию и конструктивный диалог пивоваров с Правительством Российской Федерации. Введение обсуждаемых дополнительных мер контроля — маркировки и лицензирования — не принесет ожидаемого эффекта. Чтобы изменить негативную динамику рынка, необходимо актуализировать законодательство с учетом новых реалий и особенностей производства, оборота, хранения и потребления различных категорий алкогольных напитков".

1 Данные ритейл-аудита Nielsen в отношении рынка "Городская Россия".

2 Данные ритейл-аудита Nielsen в отношении рынка "Городская Россия".