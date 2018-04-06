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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Cоюз российских пивоваров выступает за взвешенный подход в принятии решений по регулированию пивоварения

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Маркировка пивоваренной продукции и лицензирование ее производства и оборота окажут негативное влияние на российский рынок пива — Союз российских пивоваров выступает против данных инициатив.

5 апреля в рамках пресс-конференции "Пивоваренный рынок России. Итоги 2017. Перспективы 2018" представители компаний-членов Союза российских пивоваров рассказали о текущей ситуации на рынке пива, перспективных сегментах и каналах продаж, вкладе пивоваров в экономику страны и актуальных вопросах законодательного регулирования отрасли.

В 2017 году падение рынка составило около 5%. Главной причиной спада стало ограничение производства и оборота пива в ПЭТ-упаковке объемом более 1,5 литра. С 2009 года рынок пива сократился на 34,7% (данные Росстата), средняя цена за литр произведенной в России продукции возросла более чем вдвое и достигла 108,3 рублей. Это итог чрезмерного законодательного регулирования пивоваренной отрасли.

В 2017 году пивовары заплатили 154,4 млрд рублей акцизами, что на 2,2% больше, чем в 2016 году. При этом акцизные сборы увеличиваются меньшими темпами, чем ожидалось, из-за сокращения рынка.

На фоне общего падения рынка пива сегмент безалкогольного пива демонстрирует стабильную положительную динамику. Сегодня в РФ более 70 марок безалкогольного пива. Это вдвое больше, чем пару лет назад.

Развитие безалкогольных пивных брендов отвечает задачам государства по снижению злоупотребления алкоголем и соответствует тренду на здоровый образ жизни. Пивовары инвестируют значительные средства в развитие производства безалкогольного пива, торговый маркетинг и бренд-маркетинг.

Для того чтобы переломить общую негативную динамику, обеспечить максимальную прозрачность отрасли и высокую собираемость акцизов, необходимо изменить в целом подход к ее регулированию.

На данный момент назрела необходимость модернизации Федерального закона № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" с целью введения раздельного регулирования производства и оборота алкогольной продукции с учетом особенностей различных категорий алкогольных напитков.

Введение дополнительных ограничений и инструментов контроля не оправдано. Так, эффект от маркировки и лицензирования негативно скажется на развитии отрасли. Это избыточные меры: для пивоваров уже внедрена система ЕГАИС, которая обеспечивает прослеживаемость продукции от производителя до торговой точки.

Андрей Губка, Председатель Совета Союза российских пивоваров:

"Из-за постоянно растущего числа ограничений объем пивоваренного рынка падает, и за последние 10 лет он сократился на 34,7%. На негативную динамику оказали влияние рост акциза на 200% в 2010 году и темпы его роста в последующие годы, а также законодательные ограничения, такие как запрет на рекламу, ограничение продаж, запрет на ПЭТ объемом более 1,5 л, который и стал основной причиной падения рынка в прошлом году".

Ораз Дурдыев, Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям, член совета директоров AB Inbev Efes:

"В 2017 году доля безалкогольного пива на рынке увеличилась на 16,2%1 и заняла 1,4%2 всего российского рынка пива. На развитие этого сегмента влияет стремление потребителей к более здоровому образу жизни, государственная политика по снижению злоупотребления алкоголем и социальная ответственность пивоваров. Потенциал у сегмента огромный — в Германии, например, на безалкогольное пиво приходится 7% рынка. Конечно, производить такой продукт сложнее и дороже, но для отрасли это стратегические инвестиции".

Кирилл Болматов, Директор по корпоративным отношениям HEINEKEN в России:

"Пивоваренная отрасль остается одной из немаловажных отраслей экономики. Она обеспечивает 0,7% ВВП страны, только в виде акцизов в 2017 году пивовары выплатили 154,4 млрд рублей. Непосредственно в отрасли заняты 40 тысяч человек, в 10 раз больше рабочих мест пивовары создают в смежных сферах: сельском хозяйстве, логистическом секторе, торговле, рекламе. Важно, что все акцизные отчисления идут в региональные бюджеты, во многих городах пивоварни являются главными налогоплательщиками".

Алексей Кедрин, Вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям региона Восточная Европа, пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group:

"С учетом текущей ситуации в пивоваренной отрасли крайне важны взвешенный подход к регулированию и конструктивный диалог пивоваров с Правительством Российской Федерации. Введение обсуждаемых дополнительных мер контроля — маркировки и лицензирования — не принесет ожидаемого эффекта. Чтобы изменить негативную динамику рынка, необходимо актуализировать законодательство с учетом новых реалий и особенностей производства, оборота, хранения и потребления различных категорий алкогольных напитков".

Cоюз российских пивоваров — некоммерческая организация, крупнейшее отраслевое объединение производителей пива. Союз создан 15 сентября 1999 года. В Союз входит 91 компания, имеющая более 90 производств на территории Российской Федерации и выпускающая более 80 процентов пива в стране.

1 Данные ритейл-аудита Nielsen в отношении рынка "Городская Россия".

2 Данные ритейл-аудита Nielsen в отношении рынка "Городская Россия".

Гид потребителя

Последние комментарии

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Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:04 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.

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"Алев" формирует рыночный спрос

"Алев" формирует рыночный спрос

Первая линия по производству фасованных жареных семечек

Первая линия по производству фасованных жареных семечек

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