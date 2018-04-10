Минтранс опубликовал схему резервирования земель для строительства Южной обводной дороги

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области опубликовало приказ о резервировании земель в целях строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения Южная обводная дорога (от ул. Водников до Южного шоссе в Самаре).
Общая площадь резервируемых земель составит 1,1 млн кв. м. в соответствии со схемой, прилагаемой к приказу. Согласно ей, дорога пройдет по правому берегу реки Самара. В перечень территорий, частично или полностью входящих в схему резервирования вошли 248 земельных участков.
В соответствии с приказом, устанавливается запрет на предоставление в частную собственность находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или их частей. Собственникам территорий, землепользователям, землевладельцам, арендаторам устанавливается трехлетний запрет на застройку зданиями капитального типа, а также проведение оросительных, осушительных, культуртехнических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных объектов.
Ранее ведомство опубликовало приказ о резервировании земель для строительства транспортной развязки на ул. Главной.
Напомним, областное дорожное ведомство планирует построить Южную обводную дорогу для транзитного транспорта.
Последние комментарии
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.