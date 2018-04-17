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"Электрощит" выходит на новый уровень

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2018 году компания "Электрощит Самара" отмечает сразу два юбилея — свое 75-летие и 5-летие с момента вхождения в состав Schneider Electric. Предыдущая пятилетка была ознаменована масштабной реструктуризацией и обновлением технологических и производственных процессов. Как отмечают на предприятии, этот этап можно считать завершенным. Теперь "Электрощит" готов сделать качественный рывок и укрепить собственные позиции на рынке. Завершающая стадия реформирования завода сопровождалась слухами о введении сокращенной рабочей недели, об отставке президента компании Эрика Бриссе, а также о якобы грядущей продаже завода. Портал "Волга Ньюс" разобрался в реальном состоянии дел на старейшем электротехническом предприятии России.

Фото: предоставлено компанией

"Электрощит": слухи, итоги, перспективы
В конце марта стало известно о продлении полномочий Эрика Бернара Бриссе как президента ЗАО "ГК "Электрощит-ТМ Самара" еще на 5 лет — до апреля 2023 года. Подписание контракта с ним состоялось на фоне новостей о положительной динамике компании по ключевым финансовым показателям.

Как подчеркнул господин Бриссе в своем обращении к сотрудникам "Электрощита", за прошедший год рост выручки составил 30% по сравнению с итогами 2016 г., а рост валовой прибыли достиг 64%. Также за 2017 год предприятию удалось снизить складские запасы на 37% и уровень дебиторской задолженности, что положительно повлияло на денежный поток.

По словам Бриссе, на сегодняшний день интеграцию "Электрощит Самара" и Schneider Electric можно считать завершенной: российское предприятие полностью соответствует стандартам французского концерна. В частности, была внедрена система управления производством, учитывающая международные стандарты бережливого производства, а компанию теперь отличают порядок на производствах, оптимальная организация производственного процесса с минимумом потерь по времени и материалам, использование современных стандартов управления. При этом предприятие сохранило независимость бренда и позиционируется на рынке как российский производитель.

Как говорят сами специалисты "Электрощита", в последние годы повысился уровень охраны труда и безопасности. Улучшилась обеспеченность средствами индивидуальной защиты, возросло качество профилактики, снижены производственные риски и вредные факторы, рабочие места прошли аттестацию. Как результат этих и многих других преобразований — по сравнению с 2013 годом травматизм, согласно официальной статистике компании, стал в десятки раз ниже.  

Весь предыдущий год "Электрощит Самара" посвятил оптимизации собственного продуктового портфеля — на рынок было выведено 11 новых продуктов. На предприятии отмечают, что интересны прежде всего ячейки нового поколения, оснащенные цифровыми технологиями.

Кроме того, продолжается модернизация традиционных продуктов — сейчас в разработке более 20 проектов. Также компания активно внедряет инновационные разработки: по словам технических специалистов, "Электрощит Самар"а — одно из немногих предприятий, обладающих компетенциями в создании цифровых подстанций, и уже работает над такими подстанциями на напряжение 110 кВ и выше.

По словам вице-президента по стратегическому развитию Паскаля Ренье, в 2018 г. компания будет решать две стратегические задачи: расширение сети клиентов и рост доли экспорта, в перспективе до 30%.

Эксперты отрасли отмечают: в последние годы "Электрощит" сделал значительный шаг вперед и провел обширную подготовительную работу, как в плане модернизации производства, так и в области развития продукта и сервиса. Так, по словам начальника отдела Томского научно-исследовательского и проектного института нефти и газа Андрея Бугрова, "за последние годы "Электрощит" существенно повысил уровень автоматизации. Кроме того, компания также активно развивает удаленную диспетчеризацию, что дает возможность обслуживающему персоналу и сетевой компании отслеживать работу оборудования в режиме реального времени. В этом плане, Электрощит Самара сегодня демонстрирует весьма активное развитие".

Будут ли сокращения?

2015-2016 гг. в электротехнической отрасли запомнились падением рынка — как отмечают опрошенные изданием эксперты отрасли, это было связано прежде всего с общей негативной рыночной конъюнктурой. Многие крупные заказчики заморозили или существенно сократили инвестиционные проекты, а это не могло не отразиться и на основных поставщиках. Однако, по замечанию экспертов, начиная со второй половины 2017 года наметился подъем — крупные компании вернулись к инвестпроектам, предполагающим в том числе использование электротехнического оборудования.

В случае "Электрощита" это в первую очередь представители нефтегазовой отрасли — Роснефть, Газпром и другие. Таким образом, у предприятия появилось значительное число новых заказов, причем не разовых, а рассчитанных на системное взаимодействие. Из последних крупных сделок руководители компании отмечают контракт с Maire Tecnimont в рамках строительства Амурского газоперерабатывающего завода, а также договор с ПАО "Т Плюс" на поставку 38 блочно-модульных инверторных установок в рамках строительства Оренбургской СЭС.

Новые проекты соответствующим образом сказываются на загрузке производственных мощностей — по словам сотрудников, смены отрабатывают полную рабочую неделю. "Предположения о том, что компания планировала ввести сокращенную рабочую неделю,  не имели под собой никаких оснований", — комментирует вице-президент компании по HR Юлия Репрынцева.

Тут стоит подробнее остановиться и на слухах о массовых сокращениях, циркулирующих едва ли не с момента покупки "Электрощита" французским Schneider Electric, — якобы на момент приобретения численность сотрудников составляла 10 или даже 12 тысяч человек, а сейчас снизилась чуть ли не вдвое.

В распоряжении издания оказался отчет "Электрощита" по форме П-4 за 2013 год, предоставляемый в органы государственной статистики. Согласно документу, по состоянию на I квартал 2013 г. (то есть когда произошла интеграция с SE) на предприятии трудилось 7 304 человека. Судя по всему, цифра в 10 тысяч сотрудников никогда не имела отношения к штатному персоналу предприятия.

"Волга Ньюс" постаралась выяснить, откуда изначально взялась эта информация. Вероятно, впервые ее упомянул президент Бриссе в своем обращении в корпоративной газете 2014 г., однако говорил он не конкретно об "Электрощите", а об Управлении по рынку "Энергетика" в России и СНГ. Это один из бизнесов Schneider Electric в мире, частью которого формально стало и ЗАО "ГК "Электрощит-ТМ Самара". Что же касается 12 тысяч человек — изначальный источник этой цифры журналистам издания и вовсе не удалось обнаружить.

Наиболее важный момент, который подчеркивают представители компании — никаких массовых сокращений с момента интеграции с Schneider Electric в компании не было. С 2013 года численность компании периодически изменялась, что было обусловлено различными факторами — в том числе модернизацией производства или выходом сотрудников на пенсию. На сегодняшний день численность сотрудников "Электрощита" составляет более 5 тысяч человек.

А список покупателей "Электрощита" все шире

Обратимся и к еще одному животрепещущему слуху — о том, что "Электрощит" сменит владельца. "Новости о том, что французы скоро продадут нас, появляются с поразительной частотой. За последний год нас последовательно "собирались приобрести" представители из Китая и Южной Кореи, а также некоторые крупные российские компании. В "Электрощите" сейчас все гадают, кто же окажется следующим потенциальным покупателем", — не без иронии отвечают на вопрос журналиста сотрудники предприятия.

Учитывая неплохие финансовые показатели и позитивную динамику за последний год, предприятие, судя по всему, и вправду является привлекательным активом. Однако в данном вопросе придется учитывать и намерения самой Schneider Electric. Представители компании в этом плане на редкость категоричны — "Электрощит Самара" играет стратегическую роль как одно из крупнейших и самых прибыльных предприятий в международной структуре концерна, и потому никаких планов по его продаже нет.

"В 2016 году SE вложила огромные средства и выкупила все активы предприятия "Электрощит Самара", которые не вошли в состав первой сделки в 2013 году. Нашей ключевой задачей была полная консолидация всех производственных и инфраструктурных активов под брендом "Электрощит Самара" — и на сегодня ее можно считать выполненной. На наш взгляд, тот объем усилий и ресурсов, которые Schneider Electric вложила в реформирование и модернизацию активов, наглядно демонстрирует ее настроенность на долгосрочное развитие самарского электротехнического производства", — подчеркивает Эрик Бриссе.

Не лишним также будет отметить, что существенную роль в успехах "Электрощита" сыграл и сам господин Бриссе — возможно, именно поэтому в конце марта его полномочия как президента группы компаний были продлены на следующие 5 лет, до апреля 2023 года.

Эрик Бриссе

Нет никаких сомнений, впереди у "Электрощита" еще много работы. Привлечение крупных клиентов, наращивание доли на отечественном рынке, расширение зарубежных контактов и рост экспорта — все это потребует существенных усилий и новых ресурсов. Однако сложно предположить, чтобы путь к лидерству на электротехническом рынке в России и за рубежом был простым. Главное, что на сегодняшний день у компании есть не только большие амбиции, но и потенциал для их реализации. Будем внимательно следить за тем, как компания этим потенциалом распорядится.

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