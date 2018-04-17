Станцию метро "Самарская" предлагают строить открытым способом

Станцию метрополитена "Самарская", возможно, будут строить открытым способом. Об этом на публичных слушаниях по годовому отчету об исполнении регионального бюджета за 2017 год в министерстве строительства Самарской области 17 апреля рассказал замдиректора управления капитального строительства (УКС) Евгений Тихонов.

Он пояснил, что в этом году УКС планирует закончить корректировку проекта следующей станции метрополитена. Напомним, она будет располагаться на ул. Ярмарочной в районе Самарской площади.

"Мы хотим проложить тоннель к новой станции метро открытым способом. Это создаст временные неудобства из-за перекрытия улиц, однако позволит выполнить строительные работы гораздо быстрее и дешевле", — сказал Евгений Тихонов.

В 2018 году на строительство метрополитена, по его словам, предусмотрено 170 млн рублей