Тольяттинская "Весна" более чем в 6 тыс. раз снизила кадастровую стоимость своего самарского участка

Тольяттинскому АО "Весна" удалось более чем в 6 тыс. раз снизить кадастровую стоимость принадлежащего ему в Самаре участка, пишет "Самарское обозрение". Компания доказала, что там выращиваются фрукты и овощи, а не строится торговый центр, как указано в кадастре.
Территория, о которой идет речь, расположена в Кировском районе Самары, на пересечении Московского шоссе и ул. Алма-Атинской. Ее площадь 93 649 кв. м. Первоначально участок был предназначен для размещения на нем торгово-развлекательного центра. Владело им на праве собственности московское ОАО "МКапитал", в 2014 г. территорию выкупило тольяттинское АО "Весна", принадлежащее Татьяне Жученко. В 2016 г. произошел раздел участка на два — площадью 93 054 и 595 кв. м.
Спустя еще несколько лет новый собственник неожиданно обнаружил, что несет слишком большое бремя платежей в бюджет. До раздела участка, предназначенного под строительство ТЦ, его кадастровая стоимость составляла 955,5 млн рублей. В связи с этим для собственника рассчитывался высокий земельный налог. Согласно данным налогового калькулятора на официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ, за год сумма составила 14,33 млн руб., а за период владения с 2015-го по 2017 год — 42,99 млн рублей.
В феврале 2018 г. "Весна" обратилась в Кировский районный суд с иском к управлению Росреестра Самарской области, требуя исправить ошибку, якобы допущенную при определении кадастровой стоимости участка. В "Весне" указали на то, что участок используется не для размещения торгового центра, а под выращивание овощей и фруктов.
Теперь, как сообщает издание, компания сбила кадастровую стоимость своей площадки более чем в 6 тыс. раз. В конце марта 2018 г. суд удовлетворил иск "Весны" и установил для участка на Московском шоссе новую стоимость -156,5 тыс. руб. (вместо 955,5 млн рублей). Это отразилось и на размере налогообложения. Согласно данным на сайте ФНС России, ставка для участков сельскохозяйственного назначения составляет только 0,3%. Для прежнего же разрешенного вида использования территории ставка составляла 1,5%. Таким образом, годовой размер налога упал с 14,33 млн рублей до 470 рублей.
При этом эксперты "СО" считают, что теперь, в случае если "Весна" добросовестно выплачивала налоги за период с 2015-го по 2017 г., налоговая произведет перерасчет и разницу вернут собственнику участка. "Согласно п. 1 ст. 391 Налогового кодекса РФ, при определении налоговой базы учитывается изменение кадастровой стоимости участка, если оно произведено вследствие исправления ошибки, - пояснила генеральный директор юридической компании "Прайд" Дана Борисова. — В этом случае изменение учитывается начиная с налогового периода, в котором была допущена такая ошибка".
В то же время иной точки зрения придерживается начальник правового управления ООО "САМКОРП" Анастасия Шухрова. "В случае изменения кадастровой стоимости участка по решению комиссии или решению суда сведения о кадастровой стоимости учитываются при определении налоговой базы, — подтверждает Анастасия Шухрова. — Они учитываются начиная с налогового периода, когда было подано заявление о пересмотре стоимости, но не ранее даты внесения в кадастр прежней стоимости, ставшей предметом оспаривания.
По данному вопросу также высказывался Конституционный суд РФ. Из его позиции можно сделать вывод, что изменение кадастровой стоимости в соответствии с решением суда не доказывает недостоверность содержащихся в госкадастре данных. Таким образом, пересчитать земельный налог за периоды, предшествующие вступлению в силу судебного акта, налогоплательщик не может".
В свою очередь Дана Борисова комментирует срок подачи иска, поскольку с момента приобретения участка с неверной кадастровой стоимостью прошло почти четыре года. "Позднее обращение в суд связано только с тем, что собственники обязаны выполнять ряд требований до обращения в суд. Например, соблюдение предварительного досудебного порядка урегулирования спора, — напоминает Дана Борисова. — Часто регистрационные органы затягивают рассмотрение данных обращений. Что мы и видим в данном случае. Представители АО "Весна" обратились в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Но заявление не приняли по причине отсутствия выписки из ЕГРН, отсутствия документов, подтверждающих недостоверность сведений об объекте. Как правило, обращение в суд — это последняя стадия подобных споров. В судебной практике не имеет значения, как быстро вы обратились с заявлением об исправлении ошибки — как только стали собственником или через три года".
В Росреестре на запрос относительно исправления кадастровой ошибки ответить не успели. В АО "Весна" свою позицию на момент сдачи номера в печать не прокомментировали.
Последние комментарии
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
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Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
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Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.