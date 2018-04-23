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Самарская область завершила построение контура кибербезопасности к ЧМ-18

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область завершила построение контура кибербезопасности к чемпионату мира по футболу FIFA 2018, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

О завершении построения контура заявил руководитель регионального Центра кибербезопасности регправительства Артем Сафонов на ежегодной конференции организованной компанией "Газинформсервис" по информационной безопасности GIS DAYS 2018, прошедшей в Самаре.

По его словам, в настоящее время реализуется комплексный проект регионального правительства по обеспечению информационной безопасности и защиты от компьютерных атак инфраструктуры органов власти, подведомственных учреждений и других объектов регионального значения, задействованных при подготовке и проведении в городе Самара чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Для этих целей закуплено оборудование систем обнаружения компьютерных атак (вторжений), привлечен подрядчик для осуществления обследования защищаемых площадок, проектирования системы безопасности и осуществления круглосуточного мониторинга событий информационной безопасности с целью выявления инцидентов и компьютерных атак. Об обнаруженных инцидентах и угрозах будет информироваться Центр кибербезопасности правительства Самарской области, который, в свою очередь, будет осуществлять непосредственное реагирование и проводить оперативные мероприятия по ликвидации последствий компьютерных атак.

В дальнейшем — после проведения чемпионата — развернутая система будет передана в эксплуатацию Центру, который к концу текущего года начнет работать в круглосуточном режиме. Планируется расширение штата, создание дежурных смен мониторинга и выявления инцидентов в сфере информационной безопасности.

Кроме того, на ежегодной конференции GIS DAYS 2018, которая проводилась при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области и компании "Газинформсервис", были рассмотрены актуальные вопросы внедрения систем информационной безопасности. С докладами выступили представители ООО "Газпром Трансгаз Самара", "Лаборатории Касперского", предприятий Самарской, Ульяновской, Саратовской областей.

Советник гендиректора ООО "Газинформсервис" Сергей Кирюшкин:

— Формат конференции позволил специалистам по информационной безопасности, представителям ведущих предприятий региона обменяться опытом и мнениями в области ИБ как на площадке мероприятия, так и в неформальной обстановке. В этом году организаторы сделали упор на разбор реальных кейсов: эксперты, вендоры и представители бизнеса поделись опытом внедрения проектов и решений.

Руководитель регионального центра по противодействию компьютерным атакам правительства Самарской области Артем Сафонов:

— Реализация комплексного проекта по информационной безопасности обоснована складывающейся тенденцией к ежегодному увеличению количества кибератак на государственные информационные ресурсы. Так, только в 2017 году сотрудниками нашего центра расследовано более 30 инцидентов информационной безопасности, заблокировано около 3,5 тыс. IP-адресов компьютерных злоумышленников, а также обезврежено более 1 тыс. вредоносных объектов.

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Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 13:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 06:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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