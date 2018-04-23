Самарская область завершила построение контура кибербезопасности к ЧМ-18

Самарская область завершила построение контура кибербезопасности к чемпионату мира по футболу FIFA 2018, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.
О завершении построения контура заявил руководитель регионального Центра кибербезопасности регправительства Артем Сафонов на ежегодной конференции организованной компанией "Газинформсервис" по информационной безопасности GIS DAYS 2018, прошедшей в Самаре.
По его словам, в настоящее время реализуется комплексный проект регионального правительства по обеспечению информационной безопасности и защиты от компьютерных атак инфраструктуры органов власти, подведомственных учреждений и других объектов регионального значения, задействованных при подготовке и проведении в городе Самара чемпионата мира по футболу FIFA-2018.
Для этих целей закуплено оборудование систем обнаружения компьютерных атак (вторжений), привлечен подрядчик для осуществления обследования защищаемых площадок, проектирования системы безопасности и осуществления круглосуточного мониторинга событий информационной безопасности с целью выявления инцидентов и компьютерных атак. Об обнаруженных инцидентах и угрозах будет информироваться Центр кибербезопасности правительства Самарской области, который, в свою очередь, будет осуществлять непосредственное реагирование и проводить оперативные мероприятия по ликвидации последствий компьютерных атак.
В дальнейшем — после проведения чемпионата — развернутая система будет передана в эксплуатацию Центру, который к концу текущего года начнет работать в круглосуточном режиме. Планируется расширение штата, создание дежурных смен мониторинга и выявления инцидентов в сфере информационной безопасности.
Кроме того, на ежегодной конференции GIS DAYS 2018, которая проводилась при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области и компании "Газинформсервис", были рассмотрены актуальные вопросы внедрения систем информационной безопасности. С докладами выступили представители ООО "Газпром Трансгаз Самара", "Лаборатории Касперского", предприятий Самарской, Ульяновской, Саратовской областей.
Советник гендиректора ООО "Газинформсервис" Сергей Кирюшкин:
— Формат конференции позволил специалистам по информационной безопасности, представителям ведущих предприятий региона обменяться опытом и мнениями в области ИБ как на площадке мероприятия, так и в неформальной обстановке. В этом году организаторы сделали упор на разбор реальных кейсов: эксперты, вендоры и представители бизнеса поделись опытом внедрения проектов и решений.
Руководитель регионального центра по противодействию компьютерным атакам правительства Самарской области Артем Сафонов:
— Реализация комплексного проекта по информационной безопасности обоснована складывающейся тенденцией к ежегодному увеличению количества кибератак на государственные информационные ресурсы. Так, только в 2017 году сотрудниками нашего центра расследовано более 30 инцидентов информационной безопасности, заблокировано около 3,5 тыс. IP-адресов компьютерных злоумышленников, а также обезврежено более 1 тыс. вредоносных объектов.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???