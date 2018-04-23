Самарская область завершила построение контура кибербезопасности к ЧМ-18

Самарская область завершила построение контура кибербезопасности к чемпионату мира по футболу FIFA 2018, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

О завершении построения контура заявил руководитель регионального Центра кибербезопасности регправительства Артем Сафонов на ежегодной конференции организованной компанией "Газинформсервис" по информационной безопасности GIS DAYS 2018, прошедшей в Самаре.

По его словам, в настоящее время реализуется комплексный проект регионального правительства по обеспечению информационной безопасности и защиты от компьютерных атак инфраструктуры органов власти, подведомственных учреждений и других объектов регионального значения, задействованных при подготовке и проведении в городе Самара чемпионата мира по футболу FIFA-2018.

Для этих целей закуплено оборудование систем обнаружения компьютерных атак (вторжений), привлечен подрядчик для осуществления обследования защищаемых площадок, проектирования системы безопасности и осуществления круглосуточного мониторинга событий информационной безопасности с целью выявления инцидентов и компьютерных атак. Об обнаруженных инцидентах и угрозах будет информироваться Центр кибербезопасности правительства Самарской области, который, в свою очередь, будет осуществлять непосредственное реагирование и проводить оперативные мероприятия по ликвидации последствий компьютерных атак.

В дальнейшем — после проведения чемпионата — развернутая система будет передана в эксплуатацию Центру, который к концу текущего года начнет работать в круглосуточном режиме. Планируется расширение штата, создание дежурных смен мониторинга и выявления инцидентов в сфере информационной безопасности.

Кроме того, на ежегодной конференции GIS DAYS 2018, которая проводилась при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области и компании "Газинформсервис", были рассмотрены актуальные вопросы внедрения систем информационной безопасности. С докладами выступили представители ООО "Газпром Трансгаз Самара", "Лаборатории Касперского", предприятий Самарской, Ульяновской, Саратовской областей.

Советник гендиректора ООО "Газинформсервис" Сергей Кирюшкин:

— Формат конференции позволил специалистам по информационной безопасности, представителям ведущих предприятий региона обменяться опытом и мнениями в области ИБ как на площадке мероприятия, так и в неформальной обстановке. В этом году организаторы сделали упор на разбор реальных кейсов: эксперты, вендоры и представители бизнеса поделись опытом внедрения проектов и решений.

Руководитель регионального центра по противодействию компьютерным атакам правительства Самарской области Артем Сафонов:

— Реализация комплексного проекта по информационной безопасности обоснована складывающейся тенденцией к ежегодному увеличению количества кибератак на государственные информационные ресурсы. Так, только в 2017 году сотрудниками нашего центра расследовано более 30 инцидентов информационной безопасности, заблокировано около 3,5 тыс. IP-адресов компьютерных злоумышленников, а также обезврежено более 1 тыс. вредоносных объектов.