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Транспорт Транспорт и связь

Летом в области на федеральных трассах планируют ограничить движение большегрузов

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Движение тяжеловесного транспорта на федеральных дорогах планируется ограничить с 28 мая до 31 августа для сохранности дорожного покрытия в летний период.

Как сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор", речь идет о транспортных средствах (с грузом или без груза), превышающих предельно допустимые значения осевых нагрузок, установленные правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. № 272.

Движение для тяжеловесных транспортных средств в летнее время планируется ограничить в том числе и на трассах:

  • М-5 "Урал" — в республике Мордовия, в Рязанской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях с подъездами к Самаре, Оренбургу и Ульяновску;
  • Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград — в Саратовской, Самарской и Ульяновской областях;
  • А-300 Самара-Большая Черниговка-граница с Казахстаном — в Самарской и Оренбургской областях.

Ограничение будет введено для тяжеловесных транспортных средств при их движении по федеральным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °C путем внесения в специальное разрешение записи следующего содержания: "при введении временного ограничения в летний период движение разрешается в период с 22.00 до 10.00".

Летнее ограничение движения не распространяется на пассажирские перевозки, в том числе международные, на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, почты, на транспортировку грузов, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных происшествий. Полный перечень исключительных грузов, поставка которых критически важна и необходима для жизнеобеспечения населения регионов и на перевозку которых не распространяется весеннее и летнее ограничения движения, вводимые на федеральной сети дорог, утвержден приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 августа 2011 г. № 211 (пункты 20, 24).

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