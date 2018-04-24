Собственники транспорта, работающего на газе, могут получить налоговые льготы, рассказал председатель комитета по местному самоуправлению Владимир Субботин на заседании совместной рабочей группы комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи и комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы 20 апреля.
Участники заседания рассмотрели поправки в региональный закон "О транспортном налоге".
Владимир Субботин сообщил, что в энергетической стратегии России на период до 2030 г. одним из перспективных направлений является увеличение использования газа как моторного топлива с соответствующим развитием его рынка.
Согласно областной госпрограмме "Развитие рынка газомоторного топлива" на 2014–2020 гг., в частности, планируется приобретение пассажирских автотранспортных средств и техники для ЖКХ, использующих в качестве топлива природный газ. При этом существующая в регионе сеть газозаправочных станций загружена менее чем на 7%.
В ходе обсуждения предложено сократить на 50% транспортный налог для организаций в отношении транспортных средств, принадлежащих им на праве собственности, использующим в качестве моторного топлива компримированный (сжатый) природный газ.
Последние комментарии
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.
Не вводите общественность в заблуждение! Прочитайте решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.