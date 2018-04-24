16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Собственники транспорта, работающего на газе, могут получить налоговые льготы За зиму на ВПП самарского аэропорта было вылито 310 тонн реагента Станцию метро "Самарская" предлагают строить открытым способом Между Самарой и Рождествено начинают курсировать речные трамваи Правительственная комиссия по транспорту одобрила финансирование строительства "Центральной"

Транспорт Транспорт и связь

Собственники транспорта, работающего на газе, могут получить налоговые льготы

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 50
Версия для печати

Собственники транспорта, работающего на газе, могут получить налоговые льготы, рассказал председатель комитета по местному самоуправлению Владимир Субботин на заседании совместной рабочей группы комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи и комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы 20 апреля.

Участники заседания рассмотрели поправки в региональный закон "О транспортном налоге".

Владимир Субботин сообщил, что в энергетической стратегии России на период до 2030 г. одним из перспективных направлений является увеличение использования газа как моторного топлива с соответствующим развитием его рынка.

Согласно областной госпрограмме "Развитие рынка газомоторного топлива" на 2014–2020 гг., в частности, планируется приобретение пассажирских автотранспортных средств и техники для ЖКХ, использующих в качестве топлива природный газ. При этом существующая в регионе сеть газозаправочных станций загружена менее чем на 7%.

В ходе обсуждения предложено сократить на 50% транспортный налог для организаций в отношении транспортных средств, принадлежащих им на праве собственности, использующим в качестве моторного топлива компримированный (сжатый) природный газ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Евдокимов 24 января 2017 09:01 Жители Богатовского района просят возобновить автобусный маршрут Самара - Богатое - Самара

Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Greg Ilch 28 сентября 2016 12:54 Мэрия Самары возьмет в лизинг 10 трамваев за 1 млрд рублей

А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

Анастасия Поронина 15 марта 2016 14:45 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Не вводите общественность в заблуждение! Прочитайте решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

Фото на сайте

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

На участке от ул. Первомайской до Северо-Восточной магистрали будет запрещена парковка автомобилей

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Авиалайнеру Airbus А319 присвоено имя "Самара"

Осеннее расписание движения самарского речного транспорта

Осеннее расписание движения самарского речного транспорта

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6