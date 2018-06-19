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Транспорт Транспорт и связь

Проезд в шаттлах ЧМ бесплатный для всех горожан

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Шаттлы ЧМ бесплатно перевозят не только клиентские группы FIFA и болельщиков при наличии билета, но и всех самарцев. Информацию об этом озвучил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин во время пресс-конференции 19 июня.

"Было решено, что шаттлы - это транспорт для всех", - подчеркнул он, отметив, что шесть из 10 маршрутов шаттлов, в том числе ориентированные на вывоз болельщиков из фан-зоны, работают не только в дни матча, но и в ежедневном режиме.

Перед чемпионатом было проведено три тестовых матча, один из них по всем параметрам, в том числе по количеству перевезенных болельщиков, был близок к игре ЧМ. В результате этого тестового матча все маршруты были апробированы.

В отличие от тестового матча, во время игры сборных Коста-Рики и Сербии болельщики были более организованы. К 15:00 основную массу фанатов уже доставили на стадион. Всего в день первого матча на стадион автобусами доставили 14 тысяч человек, трамваи перевезли 15,3 тысячи человек. Некоторые болельщики, приехав на "Самара Арену" на своих авто, оставили машины на парковке и обратно уехали на общественном транспорте. В общей сложности со стадиона уехало 17,6 тысячи человек на автобусах и 19,6 тысячи - на трамваях.

"Из-за одновременной перевозки такого большого количества людей образовалась большая концентрация пассажиров на некоторых маршрутах. РЦУП среагировал очень оперативно, и в результате с менее загруженных маршрутов шаттлы были переброшены на более востребованные", - рассказал Иван Пивкин. Он пояснил, что наиболее востребованными оказались маршруты шаттлов, идущих с пересадочного узла на пл. Революции к стадиону.

Глава минтранса пояснил, что опыт организации перевозок для первой игры будет учтен при проведении следующего матча.

"Одна игра не похожа на другую - все команды разные, все болельщики разные, все прибывают различным транспортом. Однако мы прогнозируем, что вторая игра на "Самара Арене" будет по потоку зрителей и востребованности шаттлов и пересадочных пунктов идентична первому самарскому матчу чемпионата. Поэтому имеющийся опыт нам, безусловно, пригодится", - отметил Иван Пивкин.

Врио министра добавил, что большого наплыва болельщиков в Самару организаторы ожидают во время матча российской сборной.

"Информация об окончательном количестве и времени прибытия дополнительных бесплатных поездов и самолетов будет известна нам за два-три дня до матча, и исходя из этого мы будем корректировать расписание движения транспорта", - рассказал он.

Корректировок схемы организации движения транспорта потребует и матч 28 июня. Это связано с тем, что болельщики сборной Колумбии передвигаются по стране на автобусах.

"Мы об этом знаем и готовы встретить на должном уровне организации", - подчеркнул Иван Пивкин.

Кроме того, глава облминтранса напомнил, что в рамках подготовки к ЧМ в Самарской области были разработаны транспортная схема доставки болельщиков и план модернизации транспортной инфраструктуры региона. В список реконструируемых объектов вошли аэропорт Курумоч, железнодорожный вокзал, Московское шоссе, дорога пос. Волжский - Курумоч.

Были построены дороги вокруг стадиона "Самара Арена" - ул. Дальняя, ул. Арена 2018 и девять внутренних проездов общей протяженностью пять километров. В Самаре были отремонтированы ул. Демократическая, Волжское шоссе, Ново-Садовая и многие другие.

"Всего в Самаре привели в порядок к ЧМ 67 улиц общей протяженностью 122 км", - отметил Иван Пивкин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

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Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

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А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).

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11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

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