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Транспорт Транспорт и связь

"Авто-Брокер" ставит на молодежь

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Авто-Брокер" работает на рынке с 2012 года, осуществляя комиссионную продажу автомобилей с пробегом. Фирма активно развивается, завоевывая доверие новых клиентов, одним из главных аспектов этого развития является пристальное внимание к работе менеджеров, осуществляющих приемку и продажу машин.

Шесть лет назад фирма начинала работу с двух сотрудников, сегодня их в разы больше. С одной площадки на два десятка машин, фирма выросла до четырех автосалонов, три из них расположены в районе ТЦ "Космопорт", еще один на ул. Партизанской. Сегодня на площадке размещены более 700 машин, а в целом "Авто-Брокер" предлагает к реализации порядка 3 тыс. легковых и коммерческих автомобилей, за каждым из которых закреплен персональный менеджер, осуществляющих профессиональный подбор машины. Прежде чем предложить вам тот или иной автомобиль, менеджер поинтересуется вашими предпочтениями — для кого покупается машина, какая ценовая категория интересует, и пригласит на площадку для осмотра и тест-драйва. Для более точного подбора машины будет задана еще масса вопросов, ведь в столь тонком деле, как покупка и продажа авто, важны все детали.

Как рассказала руководитель отдела по работе с персоналом Анна Горбачик, костяк коллектива специалистов "Авто-Брокера" составляют молодые люди, как правило, с высшим образованием.

"Наличие диплома не является обязательным критерием при зачислении в штат компании, просто к нам приходят амбициозные люди, которых интересует интересная работа, хороший заработок и перспектива карьерного роста, — отметила она. — Компания продолжает расширяться, впереди — открытие новых площадок, в связи с этим "Авто-Брокер" набирает новых сотрудников различного профиля. Это работа непосредственно на площадке, в офисе, в кол-центре, отделе продаж".

Квалификация соискателей зависит от сферы деятельности. Например, в кредитный отдел возьмут человека с финансовым образованием. А вот менеджер по продажам, работающий непосредственно на авто-площадке, придя на собеседование в компанию, может даже ничего не знать об автомобилях — если у человека имеются способности и желание работать в этой сфере, его всему научат. Отдел корпоративного обучения компании обеспечивает ввод в должность. В период испытательного срока, который длится три месяца, идет активный процесс обучения. "Наши сотрудники походят огромное количество тренингов по всем направлениям, — подчеркивает руководитель отдела. — Если говорить о менеджерах, то со временем они начинают хорошо разбираться в структурах продаж, в тонкостях работы с клиентами и, конечно, в автомобильной тематике. Сегодня в компании более 50 менеджеров, которые работают непосредственно на площадках — принимают и продают машины".

В практике "Авто-Брокера" есть немало примеров быстрого карьерного роста, когда человек, пришедший рядовым менеджером, спустя полгода или год, становился руководителем отдела — все зависит от работоспособности.

В "Авто-Брокер" охотно идут новые сотрудники — компания имеет надежную репутацию и обеспечивает работников стабильной занятостью. Свое шестилетие фирма отметит в ноябре текущего года. В коллективе "Авто-Брокера" есть немало сотрудников, которые работают в компании в течение всех этих лет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Людмила Людмила 09 июня 2018 10:34 Большегрузам ограничили въезд в Самару в дни игр ЧМ-2018 и накануне них

А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!

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Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?

Greg Ilch 28 сентября 2016 12:54 Мэрия Самары возьмет в лизинг 10 трамваев за 1 млрд рублей

А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.

Анастасия Поронина 16 марта 2016 06:50 Суд снял арест с территории под Центральным автовокзалом в Самаре

Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.

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