"Авто-Брокер" ставит на молодежь

Компания "Авто-Брокер" работает на рынке с 2012 года, осуществляя комиссионную продажу автомобилей с пробегом. Фирма активно развивается, завоевывая доверие новых клиентов, одним из главных аспектов этого развития является пристальное внимание к работе менеджеров, осуществляющих приемку и продажу машин.

Шесть лет назад фирма начинала работу с двух сотрудников, сегодня их в разы больше. С одной площадки на два десятка машин, фирма выросла до четырех автосалонов, три из них расположены в районе ТЦ "Космопорт", еще один на ул. Партизанской. Сегодня на площадке размещены более 700 машин, а в целом "Авто-Брокер" предлагает к реализации порядка 3 тыс. легковых и коммерческих автомобилей, за каждым из которых закреплен персональный менеджер, осуществляющих профессиональный подбор машины. Прежде чем предложить вам тот или иной автомобиль, менеджер поинтересуется вашими предпочтениями — для кого покупается машина, какая ценовая категория интересует, и пригласит на площадку для осмотра и тест-драйва. Для более точного подбора машины будет задана еще масса вопросов, ведь в столь тонком деле, как покупка и продажа авто, важны все детали.

Как рассказала руководитель отдела по работе с персоналом Анна Горбачик, костяк коллектива специалистов "Авто-Брокера" составляют молодые люди, как правило, с высшим образованием.

"Наличие диплома не является обязательным критерием при зачислении в штат компании, просто к нам приходят амбициозные люди, которых интересует интересная работа, хороший заработок и перспектива карьерного роста, — отметила она. — Компания продолжает расширяться, впереди — открытие новых площадок, в связи с этим "Авто-Брокер" набирает новых сотрудников различного профиля. Это работа непосредственно на площадке, в офисе, в кол-центре, отделе продаж".

Квалификация соискателей зависит от сферы деятельности. Например, в кредитный отдел возьмут человека с финансовым образованием. А вот менеджер по продажам, работающий непосредственно на авто-площадке, придя на собеседование в компанию, может даже ничего не знать об автомобилях — если у человека имеются способности и желание работать в этой сфере, его всему научат. Отдел корпоративного обучения компании обеспечивает ввод в должность. В период испытательного срока, который длится три месяца, идет активный процесс обучения. "Наши сотрудники походят огромное количество тренингов по всем направлениям, — подчеркивает руководитель отдела. — Если говорить о менеджерах, то со временем они начинают хорошо разбираться в структурах продаж, в тонкостях работы с клиентами и, конечно, в автомобильной тематике. Сегодня в компании более 50 менеджеров, которые работают непосредственно на площадках — принимают и продают машины".

В практике "Авто-Брокера" есть немало примеров быстрого карьерного роста, когда человек, пришедший рядовым менеджером, спустя полгода или год, становился руководителем отдела — все зависит от работоспособности.

В "Авто-Брокер" охотно идут новые сотрудники — компания имеет надежную репутацию и обеспечивает работников стабильной занятостью. Свое шестилетие фирма отметит в ноябре текущего года. В коллективе "Авто-Брокера" есть немало сотрудников, которые работают в компании в течение всех этих лет.