Облминтранс резервирует земли под строительство моста около Климовки

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области резервирует земли для строительства моста через Волгу в районе села Климовка. Соответствующий приказ главы ведомства Ивана Пивкина от 15 августа 2018 года был опубликован 23 августа.

В документе говорится о резервировании земель для государственных нужд Самарской области в целях строительства мостового перехода через реку Волгу с обходом Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 "Урал".

Земли общей площадью 10,8 млн кв. м резервируются в муниципальных районах Ставропольский, Шигонский и Сызранский, а также в городском округе Тольятти. Сроком на три года резервируется 151 земельный участок, полностью или частично расположенный в границах резервируемых земель. В течение этого времени устанавливается запрет на предоставление в частную собственность находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков и их частей.

Собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам в течение трех лет запрещена застройка участков, входящих в перечень, зданиями капитального типа - жилыми, производственными, культурно-бытовыми и иными зданиями, строениями, сооружениями. Запрещено проведение оросительных, осушительных, культуртехнических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных объектов.

Ознакомиться со схемой резервируемых земель заинтересованные лица могут в областном министерстве транспорта по адресу: Самара, ул. Скляренко, 20, каб. 604.