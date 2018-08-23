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Дорожное строительство Транспорт и связь

Облминтранс резервирует земли под строительство моста около Климовки

ТОЛЬЯТТИ. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области резервирует земли для строительства моста через Волгу в районе села Климовка. Соответствующий приказ главы ведомства Ивана Пивкина от 15 августа 2018 года был опубликован 23 августа.

Облминтранс резервирует земли под строительство моста около Климовки Облминтранс резервирует земли под строительство моста около Климовки
Фото: samarskie-voditeli.ru

В документе говорится о резервировании земель для государственных нужд Самарской области в целях строительства мостового перехода через реку Волгу с обходом Тольятти и выходом на автомобильную дорогу М-5 "Урал".

Земли общей площадью 10,8 млн кв. м резервируются в муниципальных районах Ставропольский, Шигонский и Сызранский, а также в городском округе Тольятти. Сроком на три года резервируется 151 земельный участок, полностью или частично расположенный в границах резервируемых земель. В течение этого времени устанавливается запрет на предоставление в частную собственность находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков и их частей.

Собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам в течение трех лет запрещена застройка участков, входящих в перечень, зданиями капитального типа - жилыми, производственными, культурно-бытовыми и иными зданиями, строениями, сооружениями. Запрещено проведение оросительных, осушительных, культуртехнических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных объектов.

Ознакомиться со схемой резервируемых земель заинтересованные лица могут в областном министерстве транспорта по адресу: Самара, ул. Скляренко, 20, каб. 604.

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