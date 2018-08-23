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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Самара вошла в ТОП-10 городов-миллионников по уровню тишины

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают уровень шума в районах проживания, и составили рейтинг из 150 городов. Самара в этом рейтинге заняла замыкающую строчку в ТОП-10 среди городов-миллионников.

Опрос показал, что 49% из 61,8 тыс. респондентов считают свои районы очень тихими. При этом 35% страдают от чрезмерного шума. Каждый десятый опрошенный сказал, что его беспокоит шум железной дороги рядом с домом.

Респондентам было предложено оценить утверждение "Я живу в тихом районе, шум на улице меня практически не беспокоит" по шкале от 1 до 10, где 1 означает "полностью не согласен", а 10 - "полностью согласен". Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает степень удовлетворенности пользователей уровнем тишины. В исследовании участвовало 61,8 тыс. респондентов.

Первое место в рейтинге лидеров занял город Невинномысск (Ставропольский край), уровень тишины в котором оценили на максимальные 7,7 балла. Второе место у Обнинска (Калужская область) с его 7,6 балла. Грозный (Чеченская Республика) замыкает тройку с 7,5 балла.

Последнюю строчку рейтинга занял Норильск (Красноярский край), получив 5,2 балла. Второе место у подмосковного Серпухова с его 5,2 балла, третье досталось городу Клин (Московская область) - уровень шума здесь оценили в 5,4 балла.

Среди городов-миллионников самый низкий уровень шума отмечен в Воронеже (6,7 баллов) и Перми (6,7 баллов), а также в Екатеринбурге (6,4 бала).

Самара с 6,1 балла - на десятой строчке рейтинга среди городов-миллионников и на 117-м - в общем рейтинге.

 

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Надеюсь с обременением)

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Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

John Nameless 24 августа 2016 12:48 Право осваивать земли в Советском и Ленинском районах Самары получили компании Дмитрия Черныша

нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара

Sezyo Sergoney 14 января 2016 18:56 Депутат Чапаевской гордумы Александр Слеповичев выкупил кинотеатр в Балаково

Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))

Наталья Даньшина 20 октября 2015 22:04 McDonalds судится с мэрией Самары из-за участка под рестораном на пересечении Московского шоссе и пр. Кирова

Уберите уже его из города насовсем.

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