Рост продаж электронных билетов в 2018 г. на КбшЖД составил 27%

Рост продаж электронных билетов в 2018 г. на Куйбышевской железной дороге составил 27%. Об этом сообщает пресс-служба КбшЖД.
За 7 месяцев 2018 г. на Куйбышевской железной дороге оформлено 1,6 млн электронных билетов через Интернет на поезда дальнего следования. Это на 27% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.
Рост электронных продаж связан с активным развитием онлайн-сервисов для пассажиров. Так, в 2017 г. пассажиры получили возможность оформлять на сайте ОАО "РЖД" билеты в Калининградскую область, проездные документы для маломобильных пассажиров-колясочников, услуги предварительного заказа питания в дорогу. Кроме того, в текущем году на сайте ОАО "РЖД" появилась услуга оформления электронных квитанций на перевозку багажа, дополнительную ручную кладь и перевозку домашних питомцев.
Последние комментарии
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.
Хакимова вводит общественность в заблуждение, с помощью некомпетентных СМИ, не удосужившихся даже прочитать решения Поволжского суда. "Удачно" закончившийся суд признал сделку по выкупу земли НИЧТОЖНОЙ.