Рост продаж электронных билетов в 2018 г. на КбшЖД составил 27%

Рост продаж электронных билетов в 2018 г. на Куйбышевской железной дороге составил 27%. Об этом сообщает пресс-служба КбшЖД.

За 7 месяцев 2018 г. на Куйбышевской железной дороге оформлено 1,6 млн электронных билетов через Интернет на поезда дальнего следования. Это на 27% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

Рост электронных продаж связан с активным развитием онлайн-сервисов для пассажиров. Так, в 2017 г. пассажиры получили возможность оформлять на сайте ОАО "РЖД" билеты в Калининградскую область, проездные документы для маломобильных пассажиров-колясочников, услуги предварительного заказа питания в дорогу. Кроме того, в текущем году на сайте ОАО "РЖД" появилась услуга оформления электронных квитанций на перевозку багажа, дополнительную ручную кладь и перевозку домашних питомцев.