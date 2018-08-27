Заброшенное здание на Крымской площади в Самаре снесут за 2,5 млн рублей

Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика для сноса заброшенного двухэтажного здания, расположенного на ул. Салтыкова-Щедрина, 12а - на Крымской площади (бывшая площадь Урицкого).

Аукцион назначен на 7 сентября, начальная (максимальная) цена контракта установлена в размере 2,5 млн рублей. Компании-победителю конкурса предстоит выполнить работы по сносу здания, беседки и забора вокруг него в течение 30 дней с момента заключения договора. Также подрядчик должен будет вывести строительный мусор, засыпать котлован грунтом, обустроить растительный слой из чернозема и посеять на месте здания газон.

Напомним, решение о сносе заброшенного здания на Крымской площади администрация Самары приняла еще в декабре 2017 года.

Но изначально "заинтересованным лицам" предлагалось снести постройку в срок до 5 февраля 2018 года. В постановлении мэрии добавлялось, что в противном случае объект будет снесет принудительно.

Как ранее писали некоторые СМИ и блогеры, дом ведет свою историю с 1980-х годов. Правда, озвучивалось несколько версий: по одной из них, в 1981-1989 гг. дом был жилым, по другой - здание изначально относилось "к производственной сфере связи".

Затем, в 1990-е, по информации из открытых источников, в доме якобы располагался офис известного в те годы бизнесмена Никиты Хведчика. В 2003 г. он создал ОАО "Билайн-Самара", из состава учредителей которого вышел, по данным ИАС Seldon Basis, в апреле 2014 года. В настоящее время компания принадлежит ПАО "Вымпелком".

Некоторые источники утверждают, что якобы бизнес Никиты Хведчика поддерживался экс-мэром Самары Георгием Лиманским (был главой города с 1997 по 2006 гг.).

Кроме того, в Интернете имеются фотографии лежавшей у входа в здание вывески ЗАО "Самарасвязьинформ". Исполнительная дирекция". Исходя из этого, можно предположить, что некогда и эта организация имела офис в здании на ул. Салтыкова-Щедрина, 12а.

Согласно ИАС Seldon Basis, ЗАО "Самарасвязьинформ" было создано в 1996 г. и ликвидировано в 2014-м. Директором общества являлся Николай Лиманский.

Кому здание принадлежит в настоящее время, выяснить не удалось.