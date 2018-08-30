Ростелеком запустил облачную услугу "Видеосервер"

Ростелеком запустил новую услугу для корпоративных и государственных клиентов "Видеосервер", не имеющую аналогов в продуктовых линейках российских операторов связи. В отличие от других решений, представленных на рынке, "Видеосервер" от Ростелекома позволяет клиентам получить услугу, которая включает как организацию, так и обслуживание программно-аппаратного комплекса для проведения видеоконференций.
Услуга "Видеосервер" создана на базе программного сервера VideoMost компании SPIRIT и сочетает надежность и гибкость центров обработки данных Ростелеком с многолетней экспертизой SPIRIT в области программных продуктов для бизнес-коммуникаций. "Видеосервер" позволяет клиентам оперативно подключить сервис видеоконференций, не приобретая специальное оборудование.
"Используя облачный сервис "Видеосервер", клиенты Ростелекома могут объединить ранее купленное оборудование для студий видеоконференцсвязи, стационарные телефоны, рабочие компьютеры и смартфоны сотрудников в единую защищенную коммуникационную систему. "Видеосервер" может быть доступен как из сети Интернет, так и из корпоративной сети передачи данных клиента. При этом организацию услуги и ее техническое сопровождение обеспечивает Ростелеком, позволяя клиентам сэкономить на приобретении оборудования и программного обеспечения, а также на услугах ИТ-специалистов", - комментирует запуск услуги Данила Бурметьев, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегментов ПАО "Ростелеком".
Для организации услуги "Видеосервер" Ростелеком выделяет клиенту виртуальные серверные мощности с необходимым объемом ресурсов. Специалисты Ростелекома устанавливают на виртуальную машину программное обеспечение VideoMost и настраивают оборудование. После этого клиент получает возможность интеграции видеосервера со своей ИТ-инфраструктурой и управления ресурсами сервера.
"Российский программный сервер VideoMost включен в Единый реестр отечественных программ Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций. Использование отечественного программного решения делает услугу "Видеосервер" привлекательной для госзаказчиков и крупных частных компаний, действующих в соответствии с концепцией импортозамещения и импортодополнения. При этом VideoMost поддерживает множество мировых стандартов связи и популярных открытых протоколов, что позволяет использовать VideoMost совместно с ранее закупленным предприятиями ВКС оборудованием, а также вместе с другими российскими и иностранными программными продуктами", - говорит Андрей Свириденко, председатель правления SPIRIT.
Запуск новой услуги стал продолжением стратегического партнерства Ростелекома с компанией SPIRIT - уже в течение шести лет Ростелеком предлагает корпоративным клиентам облачную услугу "Web-видеоконференции" на основе программного сервера VideoMost под собственным брендом. Услугой пользуются клиенты из всех сегментов рынка: от госучреждений и крупных холдингов до небольших компаний. Сегодняшний день Ростелеком служит провайдером одного из крупнейших облачных ВКС-сервисов в России и обслуживает более 2000 государственных и корпоративных клиентов в различных регионах страны.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???