Ростелеком запустил облачную услугу "Видеосервер"

Ростелеком запустил новую услугу для корпоративных и государственных клиентов "Видеосервер", не имеющую аналогов в продуктовых линейках российских операторов связи. В отличие от других решений, представленных на рынке, "Видеосервер" от Ростелекома позволяет клиентам получить услугу, которая включает как организацию, так и обслуживание программно-аппаратного комплекса для проведения видеоконференций.

Услуга "Видеосервер" создана на базе программного сервера VideoMost компании SPIRIT и сочетает надежность и гибкость центров обработки данных Ростелеком с многолетней экспертизой SPIRIT в области программных продуктов для бизнес-коммуникаций. "Видеосервер" позволяет клиентам оперативно подключить сервис видеоконференций, не приобретая специальное оборудование.

"Используя облачный сервис "Видеосервер", клиенты Ростелекома могут объединить ранее купленное оборудование для студий видеоконференцсвязи, стационарные телефоны, рабочие компьютеры и смартфоны сотрудников в единую защищенную коммуникационную систему. "Видеосервер" может быть доступен как из сети Интернет, так и из корпоративной сети передачи данных клиента. При этом организацию услуги и ее техническое сопровождение обеспечивает Ростелеком, позволяя клиентам сэкономить на приобретении оборудования и программного обеспечения, а также на услугах ИТ-специалистов", - комментирует запуск услуги Данила Бурметьев, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегментов ПАО "Ростелеком".

Для организации услуги "Видеосервер" Ростелеком выделяет клиенту виртуальные серверные мощности с необходимым объемом ресурсов. Специалисты Ростелекома устанавливают на виртуальную машину программное обеспечение VideoMost и настраивают оборудование. После этого клиент получает возможность интеграции видеосервера со своей ИТ-инфраструктурой и управления ресурсами сервера.

"Российский программный сервер VideoMost включен в Единый реестр отечественных программ Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций. Использование отечественного программного решения делает услугу "Видеосервер" привлекательной для госзаказчиков и крупных частных компаний, действующих в соответствии с концепцией импортозамещения и импортодополнения. При этом VideoMost поддерживает множество мировых стандартов связи и популярных открытых протоколов, что позволяет использовать VideoMost совместно с ранее закупленным предприятиями ВКС оборудованием, а также вместе с другими российскими и иностранными программными продуктами", - говорит Андрей Свириденко, председатель правления SPIRIT.

Запуск новой услуги стал продолжением стратегического партнерства Ростелекома с компанией SPIRIT - уже в течение шести лет Ростелеком предлагает корпоративным клиентам облачную услугу "Web-видеоконференции" на основе программного сервера VideoMost под собственным брендом. Услугой пользуются клиенты из всех сегментов рынка: от госучреждений и крупных холдингов до небольших компаний. Сегодняшний день Ростелеком служит провайдером одного из крупнейших облачных ВКС-сервисов в России и обслуживает более 2000 государственных и корпоративных клиентов в различных регионах страны.