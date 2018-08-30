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ИТ Транспорт и связь

Ростелеком запустил облачную услугу "Видеосервер"

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ростелеком запустил новую услугу для корпоративных и государственных клиентов "Видеосервер", не имеющую аналогов в продуктовых линейках российских операторов связи. В отличие от других решений, представленных на рынке, "Видеосервер" от Ростелекома позволяет клиентам получить услугу, которая включает как организацию, так и обслуживание программно-аппаратного комплекса для проведения видеоконференций.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Услуга "Видеосервер" создана на базе программного сервера VideoMost компании SPIRIT и сочетает надежность и гибкость центров обработки данных Ростелеком с многолетней экспертизой SPIRIT в области программных продуктов для бизнес-коммуникаций. "Видеосервер" позволяет клиентам оперативно подключить сервис видеоконференций, не приобретая специальное оборудование.

"Используя облачный сервис "Видеосервер", клиенты Ростелекома могут объединить ранее купленное оборудование для студий видеоконференцсвязи, стационарные телефоны, рабочие компьютеры и смартфоны сотрудников в единую защищенную коммуникационную систему. "Видеосервер" может быть доступен как из сети Интернет, так и из корпоративной сети передачи данных клиента. При этом организацию услуги и ее техническое сопровождение обеспечивает Ростелеком, позволяя клиентам сэкономить на приобретении оборудования и программного обеспечения, а также на услугах ИТ-специалистов", - комментирует запуск услуги Данила Бурметьев, директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегментов ПАО "Ростелеком".

Для организации услуги "Видеосервер" Ростелеком выделяет клиенту виртуальные серверные мощности с необходимым объемом ресурсов. Специалисты Ростелекома устанавливают на виртуальную машину программное обеспечение VideoMost и настраивают оборудование. После этого клиент получает возможность интеграции видеосервера со своей ИТ-инфраструктурой и управления ресурсами сервера.

"Российский программный сервер VideoMost включен в Единый реестр отечественных программ Министерства цифрового развития, связи и коммуникаций. Использование отечественного программного решения делает услугу "Видеосервер" привлекательной для госзаказчиков и крупных частных компаний, действующих в соответствии с концепцией импортозамещения и импортодополнения. При этом VideoMost поддерживает множество мировых стандартов связи и популярных открытых протоколов, что позволяет использовать VideoMost совместно с ранее закупленным предприятиями ВКС оборудованием, а также вместе с другими российскими и иностранными программными продуктами", - говорит Андрей Свириденко, председатель правления SPIRIT.

Запуск новой услуги стал продолжением стратегического партнерства Ростелекома с компанией SPIRIT - уже в течение шести лет Ростелеком предлагает корпоративным клиентам облачную услугу "Web-видеоконференции" на основе программного сервера VideoMost под собственным брендом. Услугой пользуются клиенты из всех сегментов рынка: от госучреждений и крупных холдингов до небольших компаний. Сегодняшний день Ростелеком служит провайдером одного из крупнейших облачных ВКС-сервисов в России и обслуживает более 2000 государственных и корпоративных клиентов в различных регионах страны.

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Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 13:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 06:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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