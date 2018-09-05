Аналитическое агентство ЦИАН повело итоги исследования ситуации на рынке арендного жилья в крупнейших городах России по состоянию на август 2018 года.

В расчетах учитывались объявления по долгосрочной аренде квартир (с ограничением по ставке от 5 до 150 тыс. руб./мес.) по состоянию на начало августа 2017 и 2018 годов. Рассматривались 37 крупнейших городов России (с численностью населения более 500 тыс. человек). По данным исследования Самара вошла в топ-10 городов-лидеров по уровню средней стоимости аренды однокомнатных квартир.

В отчете отмечается, что по сравнению с началом августа 2017 года ставки аренды на однокомнатные квартиры выросли в 28 из 37 крупнейших российских городов; рост ставок по всем городам из выборки составил 2,5% (22,1 тыс. руб./мес. год назад против 22,6 тыс. руб./мес. в августе 2018 года). Средние ставки на двухкомнатные квартиры увеличились на 1,3% (с 34,9 тыс. руб./мес. год назад до 35,4 тыс. руб./мес. в августе 2018 г.), на трехкомнатные квартиры ставки за последние 12 месяцев снизились на 2,7%; с 55,1 тыс. руб./мес. до 53,9 тыс. руб./мес.). Наиболее заметно выросли ставки в однокомнатных квартирах и в домах советской постройки.

В Самаре средняя арендная ставка для однокомнатной квартиры в августе составила 15,7 тыс. руб. в месяц. Несмотря на то, что по сравнению с августом 2017 г. эта цена снизилась на 4,1%, Самара заняла восьмую строчку в топ-10 городов-лидеров по уровню средней стоимости аренды однокомнатных квартир.

Среди городов с наиболее высокими ставками аренды (не считая предсказуемого лидерства Москвы и Санкт-Петербурга) по типам метражей квартир выделяются Хабаровск, Владивосток и Екатеринбург (для однокомнатных), также в тройку лидеров для двух- и трехкомнатных квартир вошел Новосибирск. Наиболее доступные ставки аренды среди крупнейших городов РФ зафиксированы в Кирове, отмечают аналитики ЦИАН.