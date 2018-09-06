Назначен новый директор самарского филиала "Нестле"

С 1 июля филиал ООО "Нестле Россия" в Самаре возглавил Филипп Ференбах, ранее являвшийся директором фабрики компании в Перми.

На посту директора филиала он продолжит реализацию крупных инициатив, связанных с минимизацией воздействия на окружающую среду, включающих проекты по сокращению отходов производства и продвижение культуры бережного отношения к окружающей среде. Так, в прошлом году благодаря проекту модернизации линии деодорации какао масла фабрике удалось сократить объемный расход воды более, чем на 100 куб. м в сутки, что эквивалентно среднесуточному потреблению воды в 156 российских семьях.

Кроме того, фабрика активно работает над сокращением отходов производства. Цель предприятия — сокращение объема отходов на 50% к 2020 г., а также 0 отходов на захоронение к 2019 г., что означает, что все отходы, отправляемые ранее на полигон, будут утилизироваться с использованием современных безопасных для окружающей среды технологий.

Под руководством нового директора самарская шоколадная фабрика продолжит реализацию проектов, связанных с благоустройством прилегающей к филиалу территории, модернизацией производственных процессов, улучшением условий труда сотрудников, а также дальнейшим инвестированием в строительство новых очистных сооружений по обеспечению высококачественной очистки промышленных сточных вод.

"Филиал ООО "Нестле Россия" в Самаре является кондитерской фабрикой полного цикла. Это дает нам возможность осуществлять контроль качества продукции на всех этапах производственного цикла — от обжарки какао-бобов до получения готового продукта. Сегодня фабрика выпускает более 80 видов продукции под брендами "Россия — щедрая душа!", Nestlé, Nuts, Nesquik, Komilfo. Как любой успешный бизнес, мы стремимся к адаптации своего продуктового портфеля под предпочтения современного потребителя. Среди основных задач фабрики на ближайшие несколько лет я вижу успешную реализацию новинок для наших потребителей при сохранении высочайших стандартов качества наших продуктов", — отметил Филипп Ференбах.