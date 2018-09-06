Назначен новый директор самарского филиала "Нестле"

С 1 июля филиал ООО "Нестле Россия" в Самаре возглавил Филипп Ференбах, ранее являвшийся директором фабрики компании в Перми.
На посту директора филиала он продолжит реализацию крупных инициатив, связанных с минимизацией воздействия на окружающую среду, включающих проекты по сокращению отходов производства и продвижение культуры бережного отношения к окружающей среде. Так, в прошлом году благодаря проекту модернизации линии деодорации какао масла фабрике удалось сократить объемный расход воды более, чем на 100 куб. м в сутки, что эквивалентно среднесуточному потреблению воды в 156 российских семьях.
Кроме того, фабрика активно работает над сокращением отходов производства. Цель предприятия — сокращение объема отходов на 50% к 2020 г., а также 0 отходов на захоронение к 2019 г., что означает, что все отходы, отправляемые ранее на полигон, будут утилизироваться с использованием современных безопасных для окружающей среды технологий.
Под руководством нового директора самарская шоколадная фабрика продолжит реализацию проектов, связанных с благоустройством прилегающей к филиалу территории, модернизацией производственных процессов, улучшением условий труда сотрудников, а также дальнейшим инвестированием в строительство новых очистных сооружений по обеспечению высококачественной очистки промышленных сточных вод.
"Филиал ООО "Нестле Россия" в Самаре является кондитерской фабрикой полного цикла. Это дает нам возможность осуществлять контроль качества продукции на всех этапах производственного цикла — от обжарки какао-бобов до получения готового продукта. Сегодня фабрика выпускает более 80 видов продукции под брендами "Россия — щедрая душа!", Nestlé, Nuts, Nesquik, Komilfo. Как любой успешный бизнес, мы стремимся к адаптации своего продуктового портфеля под предпочтения современного потребителя. Среди основных задач фабрики на ближайшие несколько лет я вижу успешную реализацию новинок для наших потребителей при сохранении высочайших стандартов качества наших продуктов", — отметил Филипп Ференбах.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.