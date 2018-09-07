В Тольятти может появиться завод по производству сыра

В четверг, 6 сентября, был подписан инвестиционный меморандум в сфере реализации на территории Самарской области инвестиционного проекта по строительству завода по производству сыра в Тольятти, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Его подписали врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Александр Нефедов, глава Тольятти Сергей Анташев и индустриальный директор ОАО Московский завод плавленых сыров "КАРАТ" Дмитрий Панин.

Инвестиции в проект составят более 4 млрд рублей. Будет создано свыше 400 новых рабочих мест.

Проект находится на сопровождении Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

В рамках заседания совета по улучшению инвестиционного климата в губернии, прошедшего в июне 2018 г. под председательством главы региона Дмитрия Азарова, было принято решение о заключении инвестиционного меморандума.

Одной из приоритетных задач Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 г. является развитие новых кластеров и секторов экономики. Реализация проекта ОАО "КАРАТ" в силу своей специализации будет способствовать развитию сельскохозяйственной отрасли и пищевой промышленности области, так как планируемый к строительству завод предназначен для приемки и первичной переработки молока, производства творожных, полутвердых, мягких, рассольных сыров, творога зерненого из экологически чистых продуктов.

Врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов подчеркнул, что реализация данного проекта обеспечит повышение темпов развития молочного животноводства в регионе: новый завод станет крупным потребителем молока в качестве сырья для переработки (до 600 т в сутки), что позволит производителям молока развивать свое производство, имея стабильный сбыт для своей продукции.

В связи с тем, что Тольятти является моногородом с градообразующим автомобильным производством, развитие пищевой промышленности будет способствовать диверсификации производства и повышению устойчивости экономики региона к возможным кризисным явлениям, отмечается к релизе.