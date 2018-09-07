В Тольятти может появиться завод по производству сыра

В четверг, 6 сентября, был подписан инвестиционный меморандум в сфере реализации на территории Самарской области инвестиционного проекта по строительству завода по производству сыра в Тольятти, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.
Его подписали врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Александр Нефедов, глава Тольятти Сергей Анташев и индустриальный директор ОАО Московский завод плавленых сыров "КАРАТ" Дмитрий Панин.
Инвестиции в проект составят более 4 млрд рублей. Будет создано свыше 400 новых рабочих мест.
Проект находится на сопровождении Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.
В рамках заседания совета по улучшению инвестиционного климата в губернии, прошедшего в июне 2018 г. под председательством главы региона Дмитрия Азарова, было принято решение о заключении инвестиционного меморандума.
Одной из приоритетных задач Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 г. является развитие новых кластеров и секторов экономики. Реализация проекта ОАО "КАРАТ" в силу своей специализации будет способствовать развитию сельскохозяйственной отрасли и пищевой промышленности области, так как планируемый к строительству завод предназначен для приемки и первичной переработки молока, производства творожных, полутвердых, мягких, рассольных сыров, творога зерненого из экологически чистых продуктов.
Врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Михаил Жданов подчеркнул, что реализация данного проекта обеспечит повышение темпов развития молочного животноводства в регионе: новый завод станет крупным потребителем молока в качестве сырья для переработки (до 600 т в сутки), что позволит производителям молока развивать свое производство, имея стабильный сбыт для своей продукции.
В связи с тем, что Тольятти является моногородом с градообразующим автомобильным производством, развитие пищевой промышленности будет способствовать диверсификации производства и повышению устойчивости экономики региона к возможным кризисным явлениям, отмечается к релизе.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.