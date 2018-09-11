"Алев" сменил собственника и готовится к банкротству

Один из крупнейших в ПФО производителей молочной продукции — группа компаний "Алев", по данным Волга Ньюс, сменила собственника и готовится к процедуре банкротства. Задолженность компании перед кредиторами, поставщиками и налоговой службой, по словам ее нового владельца, превышает 3,5 млрд рублей.

В распоряжении Волга Ньюс оказалась аудиозапись встречи новых собственников "Алева" с поставщиками, перед которыми у компаний имеется задолженность. По информации источников издания, пожелавших остаться не названными, встреча состоялась на площадке предприятия в Ульяновской области 4 сентября этого года. Вел ее якобы новый собственник ГК "Алев" Леонид Ионкис, также в собрании принимал участие генеральный директор ООО "Молочные продукты "Русагро" Станислав Шаламков.

На встрече с поставщиками Леонид Ионкис рассказал о том, какие площадки "Алева" приобрел, каковы финансовое состояние компании и перспективы производственных площадок общества.

"Наша задолженность перед банками составляет 2,7 млрд руб., перед поставщиками молока, сырья и материалов и транспортных услуг — еще 942 млн руб., перед Федеральной налоговой службой — 75 млн рублей. Итого на текущий момент всего 3,554 млрд рублей", — сообщил во время встречи с поставщиками "Алева" Леонид Ионкис. При этом все основные средства компании, включая площадки в Ульяновской и Самарской областях, по его словам, заложены банкам. Среди кредиторов — Россельхозбанк, Альфа-Банк, ВТБ, "Российский капитал".

"Есть продукция на складе, которую мы считаем ликвидной и которую можно продать, общей стоимостью примерно 145-150 млн рублей. Мы прогнозируем поступления на счета от той продукции, которая уже отгружена, в объеме примерно 285 млн руб. в перспективе следующих полутора месяцев. Остатки на банковских счетах на сегодня составляют 44 млн рублей", — продолжил Леонид Ионкис и, подводя итог сказанному, заявил, что "все предприятия являются банкротами".

"И с точки зрения действующего законодательства, никаких вариантов, кроме как обратиться в суд с заявлением о признании этих предприятий банкротами, у нас нет. И это то, что будет сделано", — сообщил человек, называющий себя новым собственником "Алева".

Леонид Ионкис: Мне кажется, все-таки повезло, в этот критический момент, когда после очередных переговоров с "Русагро" он (Александр Ивлев, директор и совладелец "Алева" - прим. ВН) вышел вместе с партнерами на эмоциях, на нервах, купить у него то, что у него есть. Чтобы было понятно, мы заплатили ему очень немного денег, сказав, что это единственный способ получить хоть какие-то

По информации источников Волга Ньюс, в ряде компаний ГК "Алев" уже начали работу ликвидационные комиссии. Действительно, по данным ИАС Seldon Basis, ООО "Алев-Индустия" находится в процессе ликвидации с 4 сентября 2018 г., с этой же даты в обществе сменился руководитель — ликвидатором назначен Иван Кочкуров. Аналогичная ситуация в ООО "БиоТех". О ликвидации АО "МСЗ Кошкинский" в ИАС Seldon Basis информации нет, однако с 4 сентября генеральным директором общества также стал Иван Кочкуров. При этом в АО "Алев", по сведениям ИАС Seldon Basis, директором и совладельцем по-прежнему является Александр Ивлев.

"Русагро" "Алев" не купило

В ряде СМИ ранее прошла информация о том, что компанию "Алев" собирается приобрести ГК "Русагро": якобы именно для этого группой компаний и было создано ООО "Молочные продукты "Русагро". Источники, в том числе в региональном минсельхозе, даже подтверждали Волга Ньюс информацию о том, что якобы ГК "Русагро" приобрела мощности "Алева" в Ульяновской и Самарской областях.

Леонид Ионкис: Те люди, которые не необходимы сейчас, будут довольно быстро уволены, и расходы на их содержание на плечи кредиторов не лягут

Однако по сведениям издания, несмотря на то, что переговоры действительно велись (об этом говорится и в аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении Волга Ньюс), приобрели группу компаний "Алев" все же другие лица. Хотя "эксплуатантом" на площадках предприятия, по крайней мере в Кошках, судя по озвученной на встрече с поставщиками информации, будет "Русагро".

Как сообщил во время встречи с поставщиками Леонид Ионкис, Александру Ивлеву договориться с "Русагро" не удалось. "Нам, не знаю, мне кажется, все-таки повезло, в этот критический момент, когда после очередных переговоров с "Русагро" он вышел вместе с партнерами на эмоциях, на нервах, купить у него то, что у него есть. Чтобы было понятно, мы заплатили ему очень немного денег, сказав, что это единственный способ получить хоть какие-то. И я действительно считаю, что это так, потому что еще две-три недели, и даже этих денег он бы не увидел, а ситуация от этого бы не улучшилась", — рассказал новый владелец предприятий группы "Алев".

При этом он добавил, что "Русагро" придет на площадки эксплуатантом. "Мы договорились с "Русагро", и они по давальческой схеме собираются покупать сырье, будь то молоко или растительные жиры, поставлять на предприятие. Предприятие будет их перерабатывать, отдавать им готовую продукцию, и они будут ее реализовывать", — сообщил Леонид Ионкис. Правда, как он уточнил позже, пока понимание по дальнейшей эксплуатации у "Русагро" есть лишь по площадке в Кошках.

Станислав Шаламков, в свою очередь, подтвердил: "Кошкинская площадка, работая по давальческой схеме, будет от нас получать деньги за выполненные работы с определенной коммерческой наценкой, потому что это обязательное с точки зрения экономического смысла действие. И поэтому там будут появляться какие-то ресурсы". При этом он не скрывал, что там, где это необходимо, планируется оптимизация бизнеса.

Новый собственник "Алева" в другой части беседы также заявил, что "в части издержек все очень просто". "Те люди, которые не необходимы сейчас, будут довольно быстро уволены, и расходы на их содержание на плечи кредиторов не лягут", — заметил он.

Отметим, в "Алеве" ситуацию с переходом предприятия к новому собственнику не комментируют. В "Русагро" на запрос Волга Ньюс, касающийся взаимоотношений с АО "Алев", также не ответили.

Леонид Ионкис: Я лично очень надеюсь, что мы через 8-10 месяцев договоримся с банками о том, на каких условиях я выкупаю и с какой рассрочкой обязательств перед ними. И я продам это нормальному инвестору. И вот здесь мой доход

Правда, 10 сентября на сайте ГК "Русагро" появилась информация о том, что компания начала реализацию сыров и сливочного масла, произведенных в Самарской области. "Продажи продукции будут осуществлены компанией ООО "Молочные продукты "Русагро". Генеральным директором компании назначен Шаламков Станислав Анатольевич. "Русагро" намерена расширить свое присутствие в молочной отрасли. Подробнее о планах роста компания сообщит после утверждения инвестиционного проекта в конце года", — говорится в сообщении компании.

Варианты расплаты

Леонид Ионкис предложил поставщикам, собравшимся на встречу, договориться и деньги, поступающие на предприятие и имеющиеся на его счетах, "пропорционально делить между всеми" в счет уплаты долга до начала банкротных процедур. "И я считаю, что ни в каком суде нас после этого не победят. Если мы заплатим кому-то одному, эта сделка, конечно, будет оспорена. Но если мы будем давать всем пропорционально, то я считаю, что на суде эту позицию мы отстоять сможем", — заявил новый владелец компании.

Предложил он поставщикам и второй вариант частичного погашения задолженности перед ними — отдать товар (сыр), который есть на складах. Правда, в этом случае поставщикам было рекомендовано продавать этот товар не кому-либо, а только "Русагро". Представители ООО "Молочные продукты "Русагро" на встрече подтвердили свою готовность участвовать в этой схеме. В ответ на вопрос собравшихся о том, как быстро они получат деньги за поставленный товар, если согласятся, им был озвучен срок примерно в 40 дней.

При этом Леонид Ионкис предложил в данном случае подписывать не двустороннее соглашение о взаимозачете. "Эта сделка оспоримая и может быть легко оспорена, потому что в преддверии банкротства мы, руководство предприятия, не могли не знать о тяжелом финансовом состоянии. Но если мы делаем одностороннюю сделку, то я считаю, что оснований в ее оспаривании нет или почти нет. Вы купили продукцию — имеете право. Перед вами предприятие имеет задолженность — вы уведомили предприятие, что часть этой продукции пошла в зачет: имеете право. Вопрос закрыт. Это предложение", — заметил он и в завершение встречи добавил, что ни в коем случае не навязывает никому никаких решений, а лишь озвучивает предложения.

Говоря же о своем интересе в АО "Алев", Леонид Ионкис заявил, что через 1,5-2 года хочет предприятие продать. "Я лично очень надеюсь, что мы через 8-10 месяцев договоримся с банками о том, на каких условиях я выкупаю и с какой рассрочкой обязательств перед ними. И я продам это нормальному инвестору. И вот здесь мой доход", — сообщил новый собственник предприятий группы "Алев".



Мнение

Ярослав Сотников, арбитражный управляющий:

— В законе о банкротстве имеются специальные основания для признания сделок, совершенных накануне банкротства (полгода до подачи заявления о несостоятельности), недействительными. Одним из значимых оснований, которые используют арбитражные управляющие, является факт предпочтительного удовлетворения требований одних кредиторов перед другими.

Если у организации серьезные проблемы с финансовым положением, кредиторами помимо поставщиков и банков могут выступать уполномоченные органы, в том числе налоговая инспекция, работники предприятия, перед которыми могут быть задолженности не только по заработной плате, но и по отпускным, организации коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие компании.

В связи с этим удовлетворение любой части требований кредиторов преимущественно перед другими является достаточным основанием для того, чтобы арбитражный управляющий или не получившие никакого удовлетворения кредиторы обратились в суд за оспариванием такой сделки.

При этом нужно понимать, что сделка может осуществляться не только в форме перечисления денежных средств, но и путем погашения задолженности с помощью передачи материалов, товаров, векселей и так далее.

В целом же отношениям в сфере банкротства свойственна высокая доля конфликтности сторон, и поэтому естественно желание собственников организации или ее руководителя договориться с кредиторами, возможно, сократить количество кредиторов, которые включатся в реестр или предотвратить банкротство. Да, это не всегда получается легитимно, и часто эти сделки оспариваются, но говорить, например, о том, что в случае встречи собственника компании с ее кредиторами и попытки как-то с ними договориться присутствует некий выходящий за рамки гражданско-правовых отношений умысел, я бы не стал.