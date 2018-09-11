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Пищевая промышленность АПК и пищепром

"Алев" сменил собственника и готовится к банкротству

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Один из крупнейших в ПФО производителей молочной продукции — группа компаний "Алев", по данным Волга Ньюс, сменила собственника и готовится к процедуре банкротства. Задолженность компании перед кредиторами, поставщиками и налоговой службой, по словам ее нового владельца, превышает 3,5 млрд рублей.

Фото: Андрей Савельев

В распоряжении Волга Ньюс оказалась аудиозапись встречи новых собственников "Алева" с поставщиками, перед которыми у компаний имеется задолженность. По информации источников издания, пожелавших остаться не названными, встреча состоялась на площадке предприятия в Ульяновской области 4 сентября этого года. Вел ее якобы новый собственник ГК "Алев" Леонид Ионкис, также в собрании принимал участие генеральный директор ООО "Молочные продукты "Русагро" Станислав Шаламков.

АО "Алев", владеющее производственными площадками в Самарской и Ульяновской областях, зарегистрировано в Кошках. В этом же селе работает принадлежащее ему АО "Маслосырзавод Кошкинский" (МСЗ Кошкинский). "Алеву" также подконтрольны ООО Торговый дом "Алев", ООО "Алев-Индустрия" и ООО "БиоТех". Предприятия выпускают молочную продукцию под брендами "Кошкинское", "Выбор хозяйки", "Милье" и Normula.

На встрече с поставщиками Леонид Ионкис рассказал о том, какие площадки "Алева" приобрел, каковы финансовое состояние компании и перспективы производственных площадок общества.

"Наша задолженность перед банками составляет 2,7 млрд руб., перед поставщиками молока, сырья и материалов и транспортных услуг — еще 942 млн руб., перед Федеральной налоговой службой — 75 млн рублей. Итого на текущий момент всего 3,554 млрд рублей", — сообщил во время встречи с поставщиками "Алева" Леонид Ионкис. При этом все основные средства компании, включая площадки в Ульяновской и Самарской областях, по его словам, заложены банкам. Среди кредиторов — Россельхозбанк, Альфа-Банк, ВТБ, "Российский капитал".

"Есть продукция на складе, которую мы считаем ликвидной и которую можно продать, общей стоимостью примерно 145-150 млн рублей. Мы прогнозируем поступления на счета от той продукции, которая уже отгружена, в объеме примерно 285 млн руб. в перспективе следующих полутора месяцев. Остатки на банковских счетах на сегодня составляют 44 млн рублей", — продолжил Леонид Ионкис и, подводя итог сказанному, заявил, что "все предприятия являются банкротами".

"И с точки зрения действующего законодательства, никаких вариантов, кроме как обратиться в суд с заявлением о признании этих предприятий банкротами, у нас нет. И это то, что будет сделано", — сообщил человек, называющий себя новым собственником "Алева".

Леонид Ионкис: Мне кажется, все-таки повезло, в этот критический момент, когда после очередных переговоров с "Русагро" он (Александр Ивлев, директор и совладелец "Алева" - прим. ВН) вышел вместе с партнерами на эмоциях, на нервах, купить у него то, что у него есть. Чтобы было понятно, мы заплатили ему очень немного денег, сказав, что это единственный способ получить хоть какие-то

По информации источников Волга Ньюс, в ряде компаний ГК "Алев" уже начали работу ликвидационные комиссии. Действительно, по данным ИАС Seldon Basis, ООО "Алев-Индустия" находится в процессе ликвидации с 4 сентября 2018 г., с этой же даты в обществе сменился руководитель — ликвидатором назначен Иван Кочкуров. Аналогичная ситуация в ООО "БиоТех". О ликвидации АО "МСЗ Кошкинский" в ИАС Seldon Basis информации нет, однако с 4 сентября генеральным директором общества также стал Иван Кочкуров. При этом в АО "Алев", по сведениям ИАС Seldon Basis, директором и совладельцем по-прежнему является Александр Ивлев.

Выручка АО "Алев" по итогам 2016 г. (более поздних сведений обнаружить не удалось), по данным ИАС Seldon Basis, составила 4,98 млрд руб., чистая прибыль — 6,44 млн руб., уставной капитал общества — 199,06 млн рублей.

Чистая прибыль АО "МСЗ Кошкинский" по итогам 2017 г., согласно годовой бухгалтерской отчетности, составила 11,19 млн руб., выручка — 2,4 млрд рублей.

Собственником ООО "Алев-Индустрия" (Ульяновская область), специализирующегося на производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции в ИАС Seldon Basis пока все еще значится АО "Алев", хотя и появились сведения о смене руководителя и начале процесса ликвидации (как и в ООО "Био-Тех"). Выручка "Алев-Индустрии" в 2016  г. составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 79 млн.

ООО "БиоТех" также зарегистрировано в Ульяновской области, действует с 2003 г. и занимается оптовой торговлей пищевыми маслами и жирами. Выручка общества в 2016 г. была равна 118 млн руб., чистая прибыль — 2, 2 млн.

ООО "Молочные продукты "Русагро" создано 21 августа 2018 г., гендиректором общества является Станислав Шаламков — глава Бондарского сыродельного завода (Тамбовская область), владельцем — ООО "ГК "Русагро" (подконтрольно АО "Группа "Русагро"). ГК "Русагро" занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе, сообщаете на сайте холдинга. Основные активы группы компаний "Русагро" расположены в Белгородской, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Самарской, Курской и Орловской областях, а также в Приморском крае. Штаб-квартира холдинга находится в Тамбове.

"Русагро" "Алев" не купило

В ряде СМИ ранее прошла информация о том, что компанию "Алев" собирается приобрести ГК "Русагро": якобы именно для этого группой компаний и было создано ООО "Молочные продукты "Русагро". Источники, в том числе в региональном минсельхозе, даже подтверждали Волга Ньюс информацию о том, что якобы ГК "Русагро" приобрела мощности "Алева" в Ульяновской и Самарской областях.

Леонид Ионкис: Те люди, которые не необходимы сейчас, будут довольно быстро уволены, и расходы на их содержание на плечи кредиторов не лягут

Однако по сведениям издания, несмотря на то, что переговоры действительно велись (об этом говорится и в аудиозаписи, оказавшейся в распоряжении Волга Ньюс), приобрели группу компаний "Алев" все же другие лица. Хотя "эксплуатантом" на площадках предприятия, по крайней мере в Кошках, судя по озвученной на встрече с поставщиками информации, будет "Русагро".

Как сообщил во время встречи с поставщиками Леонид Ионкис, Александру Ивлеву договориться с "Русагро" не удалось. "Нам, не знаю, мне кажется, все-таки повезло, в этот критический момент, когда после очередных переговоров с "Русагро" он вышел вместе с партнерами на эмоциях, на нервах, купить у него то, что у него есть. Чтобы было понятно, мы заплатили ему очень немного денег, сказав, что это единственный способ получить хоть какие-то. И я действительно считаю, что это так, потому что еще две-три недели, и даже этих денег он бы не увидел, а ситуация от этого бы не улучшилась", — рассказал новый владелец предприятий группы "Алев".

При этом он добавил, что "Русагро" придет на площадки эксплуатантом. "Мы договорились с "Русагро", и они по давальческой схеме собираются покупать сырье, будь то молоко или растительные жиры, поставлять на предприятие. Предприятие будет их перерабатывать, отдавать им готовую продукцию, и они будут ее реализовывать", — сообщил Леонид Ионкис. Правда, как он уточнил позже, пока понимание по дальнейшей эксплуатации у "Русагро" есть лишь по площадке в Кошках.

Что известно о Леониде Ионкисе
По данным ИАС Seldon Basis, Леони Ионкис является руководителем четырех действующих организаций и одной, находящейся в процессе ликвидации. Так, он возглавляет ООО "АВИН" (Москва, торговля оптовая неспециализированная), АО "Рискинвест" (Москва, деятельность по управлению финансово-промышленными группами), АО "ИТК" (Москва, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), ООО ТД "Агромаркет" (Московская область, выращивание овощей). Также Леониду Ионкису принадлежит 49% ООО ТД "Агромаркет", 100% в АО "ИТК" и ООО "АВИН".
Кроме того, в начале 2000-х в СМИ о Леониде Ионкисе писали как о человеке, занимавшемся продажей земельных участков на Луне. Если верить СМИ, в качестве "лунного консула" Ионкис даже давал комментарии НТВ.  
Также имя Леонида Ионкиса в 2017 г. упоминалось в контексте ситуации на ивановском заводе "Автокран", оказавшемся на грани банкротства. Кстати, во время совещания с поставщиками "Алева" новый собственник упоминал, что в ноябре 2017 г. занимался вопросами "Автокрана".     

Станислав Шаламков, в свою очередь, подтвердил: "Кошкинская площадка, работая по давальческой схеме, будет от нас получать деньги за выполненные работы с определенной коммерческой наценкой, потому что это обязательное с точки зрения экономического смысла действие. И поэтому там будут появляться какие-то ресурсы". При этом он не скрывал, что там, где это необходимо, планируется оптимизация бизнеса.

Новый собственник "Алева" в другой части беседы также заявил, что "в части издержек все очень просто". "Те люди, которые не необходимы сейчас, будут довольно быстро уволены, и расходы на их содержание на плечи кредиторов не лягут", — заметил он.

Отметим, в "Алеве" ситуацию с переходом предприятия к новому собственнику не комментируют. В "Русагро" на запрос Волга Ньюс, касающийся взаимоотношений с АО "Алев", также не ответили.

Леонид Ионкис: Я лично очень надеюсь, что мы через 8-10 месяцев договоримся с банками о том, на каких условиях я выкупаю и с какой рассрочкой обязательств перед ними. И я продам это нормальному инвестору. И вот здесь мой доход

Правда, 10 сентября на сайте ГК "Русагро" появилась информация о том, что компания начала реализацию сыров и сливочного масла, произведенных в Самарской области. "Продажи продукции будут осуществлены компанией ООО "Молочные продукты "Русагро". Генеральным директором компании назначен Шаламков Станислав Анатольевич. "Русагро" намерена расширить свое присутствие в молочной отрасли. Подробнее о планах роста компания сообщит после утверждения инвестиционного проекта в конце года", — говорится в сообщении компании.

Варианты расплаты

Леонид Ионкис предложил поставщикам, собравшимся на встречу, договориться и деньги, поступающие на предприятие и имеющиеся на его счетах, "пропорционально делить между всеми" в счет уплаты долга до начала банкротных процедур. "И я считаю, что ни в каком суде нас после этого не победят. Если мы заплатим кому-то одному, эта сделка, конечно, будет оспорена. Но если мы будем давать всем пропорционально, то я считаю, что на суде эту позицию мы отстоять сможем", — заявил новый владелец компании.

Предложил он поставщикам и второй вариант частичного погашения задолженности перед ними — отдать товар (сыр), который есть на складах. Правда, в этом случае поставщикам было рекомендовано продавать этот товар не кому-либо, а только "Русагро". Представители ООО "Молочные продукты "Русагро" на встрече подтвердили свою готовность участвовать в этой схеме. В ответ на вопрос собравшихся о том, как быстро они получат деньги за поставленный товар, если согласятся, им был озвучен срок примерно в 40 дней.

При этом Леонид Ионкис предложил в данном случае подписывать не двустороннее соглашение о взаимозачете. "Эта сделка оспоримая и может быть легко оспорена, потому что в преддверии банкротства мы, руководство предприятия, не могли не знать о тяжелом финансовом состоянии. Но если мы делаем одностороннюю сделку, то я считаю, что оснований в ее оспаривании нет или почти нет. Вы купили продукцию — имеете право. Перед вами предприятие имеет задолженность — вы уведомили предприятие, что часть этой продукции пошла в зачет: имеете право. Вопрос закрыт. Это предложение", — заметил он и в завершение встречи добавил, что ни в коем случае не навязывает никому никаких решений, а лишь озвучивает предложения.

Говоря же о своем интересе в АО "Алев", Леонид Ионкис заявил, что через 1,5-2 года хочет предприятие продать. "Я лично очень надеюсь, что мы через 8-10 месяцев договоримся с банками о том, на каких условиях я выкупаю и с какой рассрочкой обязательств перед ними. И я продам это нормальному инвестору. И вот здесь мой доход", — сообщил новый собственник предприятий группы "Алев".

Мнение
Ярослав Сотников, арбитражный управляющий:
— В законе о банкротстве имеются специальные основания для признания сделок, совершенных накануне банкротства (полгода до подачи заявления о несостоятельности), недействительными. Одним из значимых оснований, которые используют арбитражные управляющие, является факт предпочтительного удовлетворения требований одних кредиторов перед другими.

Если у организации серьезные проблемы с финансовым положением, кредиторами помимо поставщиков и банков могут выступать уполномоченные органы, в том числе налоговая инспекция, работники предприятия, перед которыми могут быть задолженности не только по заработной плате, но и по отпускным, организации коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие компании.

В связи с этим удовлетворение любой части требований кредиторов преимущественно перед другими является достаточным основанием для того, чтобы арбитражный управляющий или не получившие никакого удовлетворения кредиторы обратились в суд за оспариванием такой сделки.

При этом нужно понимать, что сделка может осуществляться не только в форме перечисления денежных средств, но и путем погашения задолженности с помощью передачи материалов, товаров, векселей и так далее.

В целом же отношениям в сфере банкротства свойственна высокая доля конфликтности сторон, и поэтому естественно желание собственников организации или ее руководителя договориться с кредиторами, возможно, сократить количество кредиторов, которые включатся в реестр или предотвратить банкротство. Да, это не всегда получается легитимно, и часто эти сделки оспариваются, но говорить, например, о том, что в случае встречи собственника компании с ее кредиторами и попытки как-то с ними договориться присутствует некий выходящий за рамки гражданско-правовых отношений умысел, я бы не стал.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

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А цена какая будет?

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И что дальше?

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Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:04 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.

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