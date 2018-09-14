Определены приоритетные IT-проекты, которые будет продвигать Проектный офис цифрового развития

В среду, 12 сентября, на базе проектного офиса цифрового развития Самарской области состоялся круглый стол "Необходимые аспекты развития IT-отрасли в условиях цифровизации экономики Самарской области".

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в мероприятии участвовали представители самарских IT-компаний, эксперты в области цифровых технологий, специалисты проектного офиса цифрового развития региона. В рамках круглого стола в соответствии с поручениями Главы региона Дмитрия Азарова обсуждались вопросы взаимодействия IT-компаний с крупными промышленными предприятиями, средним и малым бизнесом, а также с образовательными учреждениями и органами власти в части подготовки кадров.

Как заявил руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин, определены первые пять проектов самарских компаний, на которых будет сделан особый акцент в процессе их вывода на федеральный и международный рынки. Это два проекта, связанные с IT-медициной и нейротехнологиями, реализуемые в Самарском государственном медицинском университете. В числе приоритетных - также проект, связанный с цифровой платформой взаимодействия производителей и поставщиков сельхозпродукции, проект системы управления образованием, проект развития геоплатформ.

Кроме того, проектный офис цифрового развития до конца года разработает методологию учебных планов вузов для IT-подготовки студентов непрофильных специальностей: юристов, социологов, преподавателей, врачей и других, - которые со временем будут вовлечены в процессы цифровой трансформации региональной экономики.

Врио зампредседателя правительства Самарской области - руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин:

- Основным направлением работы проектного офиса цифрового развития, созданного по инициативе главы региона Дмитрия Азарова и при самом активном участии президента Самарского университета Виктора Сойфера, является вывод регионального IT-бизнеса на федеральный и международный уровень. Проектный офис займется реализацией мероприятий, направленных на сохранение долговременного экономического и социального эффекта от развиваемых цифровых проектов для бюджета и жителей области. Департамент информационных технологий и связи Самарской области же сохраняет за собой вопросы, связанные с государственной цифровой трансформацией: образование, здравоохранение, госуслуги, МФЦ, труд, занятость и все, что касается эффективности работы государственной службы и применения информационных технологий. А вопросы взаимодействия с ИТ-компаниями, с промышленностью, вузами мы оставили за проектным офисом.