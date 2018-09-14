Определены приоритетные IT-проекты, которые будет продвигать Проектный офис цифрового развития

В среду, 12 сентября, на базе проектного офиса цифрового развития Самарской области состоялся круглый стол "Необходимые аспекты развития IT-отрасли в условиях цифровизации экономики Самарской области".
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в мероприятии участвовали представители самарских IT-компаний, эксперты в области цифровых технологий, специалисты проектного офиса цифрового развития региона. В рамках круглого стола в соответствии с поручениями Главы региона Дмитрия Азарова обсуждались вопросы взаимодействия IT-компаний с крупными промышленными предприятиями, средним и малым бизнесом, а также с образовательными учреждениями и органами власти в части подготовки кадров.
Как заявил руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин, определены первые пять проектов самарских компаний, на которых будет сделан особый акцент в процессе их вывода на федеральный и международный рынки. Это два проекта, связанные с IT-медициной и нейротехнологиями, реализуемые в Самарском государственном медицинском университете. В числе приоритетных - также проект, связанный с цифровой платформой взаимодействия производителей и поставщиков сельхозпродукции, проект системы управления образованием, проект развития геоплатформ.
Кроме того, проектный офис цифрового развития до конца года разработает методологию учебных планов вузов для IT-подготовки студентов непрофильных специальностей: юристов, социологов, преподавателей, врачей и других, - которые со временем будут вовлечены в процессы цифровой трансформации региональной экономики.
Врио зампредседателя правительства Самарской области - руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин:
- Основным направлением работы проектного офиса цифрового развития, созданного по инициативе главы региона Дмитрия Азарова и при самом активном участии президента Самарского университета Виктора Сойфера, является вывод регионального IT-бизнеса на федеральный и международный уровень. Проектный офис займется реализацией мероприятий, направленных на сохранение долговременного экономического и социального эффекта от развиваемых цифровых проектов для бюджета и жителей области. Департамент информационных технологий и связи Самарской области же сохраняет за собой вопросы, связанные с государственной цифровой трансформацией: образование, здравоохранение, госуслуги, МФЦ, труд, занятость и все, что касается эффективности работы государственной службы и применения информационных технологий. А вопросы взаимодействия с ИТ-компаниями, с промышленностью, вузами мы оставили за проектным офисом.
Последние комментарии
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!
Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало
Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???