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ИТ Транспорт и связь

Определены приоритетные IT-проекты, которые будет продвигать Проектный офис цифрового развития

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 сентября, на базе проектного офиса цифрового развития Самарской области состоялся круглый стол "Необходимые аспекты развития IT-отрасли в условиях цифровизации экономики Самарской области".

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в мероприятии участвовали представители самарских IT-компаний, эксперты в области цифровых технологий, специалисты проектного офиса цифрового развития региона. В рамках круглого стола в соответствии с поручениями Главы региона Дмитрия Азарова обсуждались вопросы взаимодействия IT-компаний с крупными промышленными предприятиями, средним и малым бизнесом, а также с образовательными учреждениями и органами власти в части подготовки кадров.

Как заявил руководитель проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин, определены первые пять проектов самарских компаний, на которых будет сделан особый акцент в процессе их вывода на федеральный и международный рынки. Это два проекта, связанные с IT-медициной и нейротехнологиями, реализуемые в Самарском государственном медицинском университете. В числе приоритетных - также проект, связанный с цифровой платформой взаимодействия производителей и поставщиков сельхозпродукции, проект системы управления образованием, проект развития геоплатформ.

Кроме того, проектный офис цифрового развития до конца года разработает методологию учебных планов вузов для IT-подготовки студентов непрофильных специальностей: юристов, социологов, преподавателей, врачей и других, - которые со временем будут вовлечены в процессы цифровой трансформации региональной экономики.

Врио зампредседателя правительства Самарской области - руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин:

 - Основным направлением работы проектного офиса цифрового развития, созданного по инициативе главы региона Дмитрия Азарова и при самом активном участии президента Самарского университета Виктора Сойфера, является вывод регионального IT-бизнеса на федеральный и международный уровень. Проектный офис займется реализацией мероприятий, направленных на сохранение долговременного экономического и социального эффекта от развиваемых цифровых проектов для бюджета и жителей области. Департамент информационных технологий и связи Самарской области же сохраняет за собой вопросы, связанные с государственной цифровой трансформацией: образование, здравоохранение, госуслуги, МФЦ, труд, занятость и все, что касается эффективности работы государственной службы и применения информационных технологий. А вопросы взаимодействия с ИТ-компаниями, с промышленностью, вузами мы оставили за проектным офисом.

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Последние комментарии

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Artem Artem 20 декабря 2016 12:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

AlexOptimist AlexOptimist 12 ноября 2014 08:22 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если Геннадий Кирюшин является мажоритарным акционером ОАО "Гипросвязь" и СМАРТС, то кому какое дело что он продает и где и какие кредиты берёт!!! Долги по зарплате—это плохо, тут ничего не скажешь!

Наталья 08 ноября 2014 13:18 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Если продажа здания состоится, то сотрудники уже точно не получат долги по зарплате. Приходящие (тем не менее) от Заказчиков деньги уходят на оплату кредитов СМАРТСа, в офшоры, или еще, Бог знает, куда, только не на налоги, зарплату, в ФСС, и др.. Неужели ВЛАСТЯМ, Следственному комитету, ОРГАНАМ не интересно? Будет ли предел жадности у "Мажоритарного акционера ОАО "Гипросвязь"? Спросила—самой смешно стало

AlexOptimist AlexOptimist 07 ноября 2014 06:12 Геннадий Кирюшин продает здание "Гипросвязи"

Неужели в СМАРТСе все так трагически печально???

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