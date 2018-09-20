Изменилось расписание скоростных судов до Тольятти и Зольного

Самарское речное пассажирское предприятие сообщает, что изменилось расписание движения скоростных судов на маршруте Самара — Тольятти — Самара. Теперь "Восход" будет совершать один рейс до Тольятти и обратно в Самару только по выходным. "Восход" будет отправляться из Самары в 7.45 и прибывать в Тольятти в 10.20. Обратно "Восход" будет отчаливать в 15.40 и прибывать в Самару в 18.15.

Фото: предоставлено ООО "СРПП"